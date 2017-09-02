هشتمین نشان مفاخر فرهنگی فارس به منصور اوجی اهدا می شود

معاون فرهنگی و مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس با بیان این مطلب در گفت و گو با خبرنگار مهر عنوان کرد: در راستای سلسله برنامه های نکوداشت بزرگان و استادانی که در حوزه فرهنگ همت گذاشتند و عمر گرانبهای خویش را صرف اعتلای فرهنگی استان کردند؛ آیین نکوداشت و اهدای نشان مفاخر فرهنگی استان فارس در گام هشتم به استاد منصور اوجی خواهد رسید.

مهدی امیدبخش پیرامون بزرگداشت استاد منصور اوجی در شیراز اعلام کرد: این مراسم روز دوشنبه ۱۳ شهریورماه جاری ساعت ۱۸ در هتل بزرگ شیراز برگزار می شود.

وی با تاکید بر اینکه برنامه های اهدا نشان مفاخر فرهنگی توسط انجمن آثار و مفاخر فرهنگی فارس، انجمن اهل قلم و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برگزار می شود، ادامه داد: تاکنون در این مسیر ۷ نفر از بزرگان ادب و فرهنگ استان فارس موفق به دریافت این نشان فرهنگی شدند که آخرین آن ماه گذشته به ابوالقاسم و امین فقیری، نویسندگان مطرح کشور بود.

امیدبخش در خصوص اهدا هشتمین نشان مفاخر فرهنگی فارس به منصور اوجی عنوان کرد: این مراسم با حضور اصحاب فرهنگ و فرهنگوران مطرح استان برگزار می شود که تلاش می کنیم یکی از معاونان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم به عنوان میهمان در این آیین حضور یابد.

منصور اوجی از شاعران معاصر و مطرح ایران است که هم اکنون در زادگاه خویش، شیراز زندگی می‌کند؛ این چهره ادبی شیراز در رشته فلسفه از دانشگاه تهران موفق به کسب مدرک لیسانس شد و پس از آن در رشته علوم تربیتی از دانشسرای عالی تهران مدرک فوق لیسانس را دریافت داشت.

اوجی پس از آنکه به زادگاهش بازگشت بار دیگر به دانشگاه شیراز رفت و مدرک لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی را هم به کارنامه پربار علمی خود افزود؛ او پس از سالها تدریس اینک وقت خویش را صرف شعرش کرده است، این درحالیست که او آرام و پیوسته در جهت تکامل زبان شعری خاص خود تلاش می کند. وی با تاکید بر تکرار مصراعها و واژه ها جهت تاثیر گذاری در خواننده شعرش گونه خاصی از شعر را ارائه می دهد .

زبان شعر اوجی تغزلی است و بیشتر ذهن خود را در امواج اوزان رها می سازد؛ این شاعر شیرازی در وصف طبیعت و ارتباط آن با مسائل اجتماع تصاویر زیبا می آفریند. وی در شعر نو نیمائی تجارب قابل توجهی دارد.

این درحالیست که آیین رونمایی کتاب «تاریخ شفاهی ادبیات معاصر ایران» ویژه منصور اوجی چهارشنبه ۱۲ خرداد سال گذشته در سرای سخن مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، از منصور اوجی که زاده سال ۱۳۱۶ خورشیدی در شیراز می باشد تاکنون بیش از ۱۰ دفتر شعر از جمله «باغ شب»، «خواب درخت و تنهایی زمین»، «شهر خسته»، «برگزیده اشعار» و... به چاپ رسیده است.