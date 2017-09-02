مجوز ۳۶ دفتر خدمات مسافرت هوایی لغو و ۴۷ دفتر تعلیق شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان هواپیمایی کشوری رضا جعفرزاده گفت: از ابتدای فروردین ماه تا اواسط مرداماه امسال، به ۴۰۳ مورد شکایات صورت گرفته از طریق سامانه حقوق مسافر سازمان هواپیمایی کشوری از شرکت‌های هواپیمایی و ۲۸۱ شکایت از دفاتر خدمات مسافرت هوایی رسیدگی و اقدامات لازم صورت گرفته است.

وی افزود: در بازرسی‌های مستمر و موردی کارشناسان دفتر نظارت بر فرودگاه‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات هوانوردی سازمان از دفاتر خدمات مسافرت هوایی تهران و شهرستان‌ها مواردی از جمله عدم تمدید ضمانت نامه، عدم احراز شرایط راه اندازی پس از تعلیق در مدت تعیین شده و از همه مهمتر عدم توجه به اخطارها و دستورالعمل‌های سازمان هواپیمایی کشوری محرز و به لغو مجوز ۳۶ دفتر و تعلیق ۴۷ دفتر خدمات مسافرت هوایی منجر شد که از این تعداد، لغو مجوز ۱۲ دفتر و تعلیق ۱۵ دفتر مربوط به استان تهران و بقیه از شهرستان‌ها بوده است.

جعفرزاده تصریح کرد: در این مورد نیز عدم حضور مدیرعامل و مدیرفنی، تغییر مکان بدون تأیید سازمان هواپیمایی کشوری، گرانفروشی و صدور بلیت No record (بدون اختصاص صندلی) نیز از جمله عوامل تعیین کننده در لغو و یا تعلیق این دفاتر از ابتدای سال ۹۶ تاکنون به شمار می‌رود.