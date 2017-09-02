به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی صبح شنبه، در بیست و هفتمین یادواره ۵۲ شهید روستای یزدل آران و بیدگل اظهار داشت: ملتی که شهید داشته باشد زنده بوده و به منزله این است که محکم و استوار عزت و بزرگی خود را حفظ کرده است.

وی با بیان اینکه درخواست آتش‌بس تکفیری‌ها نشان دهنده نزدیکی انزوال همیشگی آن‌هاست، اظهار داشت: شهید حججی، روحیه شهادت‌طلبی را در جوانان ما زنده کرد.

وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به فرمایش رهبر انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه نباید یاد و نام شهدا فراموش شود، اظهار داشت: امروز یاد و نام شهدای مدافع حرم فضای کشور را عطرآگین کرده است.

وی شهیدان را قربانیان راه حق دانست و تصریح کرد: یکی از امتیازات شهدای ما آن بود که با قرآن مأنوس بودند و این مهم در وصایای شهدا مشهود است و لذا شهید حججی در وصیت خود به همسرش او را به حفظ قرآن سفارش کرده بود.

حسینی با بیان اینکه آسمان تنها برای حضرت یحیی (ع) و امام حسین (ع) گریست، بیان کرد: شهادت ارث اولیاء و انبیاء بوده و افتخار می‌کنیم این روحیه در کشور ما زنده است زیرا با وجود آنکه در میان شهدای مدافع حرم یادگاران دوران مقدس وجود دارند، جوانان نیز در میان شهدای مدافع همچون شهید حججی در میان آنها هستند.

وی با بیان اینکه پیکر شهید حججی فردا به تهران می‌آید، تاکید کرد: برخی گمان می‌کنند مدافعان حرم به دلیل مقاصد دنیوی پا به میدان گذاشتند اما این افراد سطحی‌نگر معنای ایثار و فداکاری را متوجه نمی‌شوند.

وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه اگر داعش توان پیشروی داشت سوریه و عراق را با خاک یکسان می‌کرد، گفت: اگر زمانی برخی افراد فداکاری‌های رزمندگان دوران دفاع مقدس را باور نمی‌کردند، نحوه شهادت شهید حججی گواه و شاهد آن ایثارگری‌ها در دوران دفاع مقدس شد.

وی ضمن اشاره به فرمایش رهبر انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه شهید حججی حجتی برای ما است، عنوان کرد: برای اولین بار عرصه برای تکفیری‌ها آنقدر تنگ شده بود که خود آن‌ها درخواست آتش بس دادند در حالی که جنگ با آن‌ها به مراتب سخت‌تر از جنگ در دوران دفاع مقدس است اما حزب الله لبنان درصدد است تا بقایای نحس تکفیری‌ها را از میدان مقابله پاک کند.