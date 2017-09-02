مرکز نوآوری در دانشگاه خلیج فارس راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با صدور مجوزی در ۵ شهریور ماه ۹۶ با ایجاد مرکز نوآوری در دانشگاه خلیج فارس موافقت کرد.

این مرکز در فضایی به مساحت ۷۰۰ مترمربع راه اندازی شده که امکان استقرار ۱۵ تیم نوآور در آن فراهم شده است. علاوه بر این فضای آموزشی و کارگاهی نیز، جهت تیم های نوآور تامین شده است.

در این مرکز ارائه خدمات و تسهیلاتی از قبیل مشاوره جهت نوآوری و کارآفرینی، ایجاد و توسعه شرکتهای دانش بنیان، حمایت از نوآوری، برگزاری رویدادهای کار آفرینی و خلاقیت جهت اعتلای فرهنگ نوآوری وکارآفرینی در جامعه و نیز هم افزایی و توانمند سازی دانشجویان در راستای اشتغال زایی و ایجاد زیرساخت های اقتصاد دانش بنیان ارایه می شود.

از دیگر کارکرد های این مرکز ایجاد محیط کاری مناسب برای کسب و کارهای نوپا است که منجر به افزایش خلاقیت و بهره‌وری می‌شود.