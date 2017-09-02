کوچکترین حافظه کوانتومی جهان ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فیز، دانشمندان یک گام به ساخت شبکه جهانی مخابراتی ایمن با استفاده از فیزیک کوانتوم نزدیک شده اند.

محققان موسسه فناوری کالیفرنیا با همکاری دانشگاه ورونا کوچکترین جعبه حافظه کوانتومی جهان را ساخته اند که با استفاده از فوتون نور، هر بیت از اطلاعات را در حافظه کوانتومی رمزگذاری می کند.

برخلاف بیت های داده های رایانه ای که فقط به صورت صفر و یک هستند، بیت های کوانتومی می توانند به هر دو شکل صفر و یک به طور همزمان وجود داشته باشند. این رابطه درهم تنیده ذرات کوانتومی در حقیقت قوانین فیزیک را نقض می کند.

از سوی دیگر در وضعیت ارتباط های درهم تنیده، اندازه گیری یک ذره برای بررسی ویژگی های آن به طور خودکار ذره دیگر را وادار می کند تا ویژگی های متضاد به خود بگیرد. به همین دلیل دانشمندان معتقدند سیستم های مختلف با استفاده از وضعیت درهم تنیده کوانتومی، غیر قابل هک می شوند.

به هرحال تابه حال دستگاه های ساخته شده برای این فرایند بسیار بزرگ بوده اند و قابلیت به کارگیری در یک دستگاه کوانتومی کوچک (به اندازه یک تراشه) را نداشته اند.

اما دستگاه فعلی نخستین حافظه کوانتومی است که قابلیت به کارگیری روی تراشه را دارد و می تواند سیگنال های مکتوب در بیت های کوانتومی را ردیابی و ارسال کند.

دستگاه در حقیقت یک حفره حاوی عنصر نئودیمیم درون یک کریستال است. استفاده از حفره نانو سبب می شود حافظه حجم بسیار کمی داشته باشد.

هدف بلندمدت دانشمندان ایجاد یک شبکه ارتباطی کوانتومی با چند ارتباط است در فضایی بیش از چهار بعد است.