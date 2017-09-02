کشف ۴۳۰ هزار نخ سیگار خارجی و ۱۵۵تخته پتوی قاچاق دراستان کرمانشاه

داریوش جودکی در گفتگو با خبرنگار مهر، از دستگیری قاچاقچی سیگار در استان کرمانشاه و کشف ۴۳۰ هزار نخ سیگار قاچاق خبر داد.

وی افزود: شعبه پنجم مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی این قاچاقچی را به دلیل اتهام فوق پس از جری تشریفات قانونی علاوه بر ضبط کالا ی توقیفی به پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۶۳۲ میلیون و ۵۸۰ هزار ریال در حق صندوق دولت محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه، همچنین از کشف ۱۵۵ تخته پتوی خارجی نیز در استان خبر داد و گفت: شعبه پنجم مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی همچنین این قاچاقچی را به اتهام قاچاق ۱۵۵ تخته پتوی خارجی پس از جری تشریفات قانونی علاوه بر ضبط کالا ی توقیفی به پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۹۲ میلیون و ۹۱۷ هزار و ۷۸۵ ریال در حق صندوق دولت محکوم کرد.