۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۱:۴۵

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه به مهر خبر داد:

کشف ۴۳۰ هزار نخ سیگار خارجی و ۱۵۵تخته پتوی قاچاق دراستان کرمانشاه

کرمانشاه- مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه از کشف ۴۳۰ هزار نخ سیگار خارجی و ۱۵۵ تخته پتوی قاچاق، از قاچاقچیان در استان خبر داد.

داریوش جودکی در گفتگو با خبرنگار مهر، از دستگیری قاچاقچی سیگار در استان کرمانشاه و کشف ۴۳۰ هزار نخ سیگار قاچاق خبر داد.

 وی افزود: شعبه  پنجم مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی این قاچاقچی را به دلیل اتهام فوق پس از جری تشریفات قانونی علاوه بر ضبط کالا ی توقیفی به پرداخت  جزای نقدی  به مبلغ ۶۳۲ میلیون و ۵۸۰ هزار ریال در حق صندوق  دولت محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه، همچنین از کشف ۱۵۵ تخته پتوی خارجی نیز در استان خبر داد و گفت: شعبه پنجم مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی همچنین این قاچاقچی را به اتهام قاچاق ۱۵۵ تخته پتوی خارجی پس از جری تشریفات قانونی علاوه بر ضبط کالا ی توقیفی به پرداخت جزای نقدی  به مبلغ ۹۲ میلیون و ۹۱۷ هزار و ۷۸۵ ریال در حق صندوق  دولت محکوم کرد.

