جامعه از وزارت علوم جلو افتاده است/ بی توجهی به آیین و سنت

به گزارش خبرنگار مهر، نشست رسانه ای دومین جشنواره سراسری نقالی و پرده خوانی «غدیر» با حضور داود فتحعلی بیگی به عنوان دبیر علمی و حسین عالم بخش به عنوان دبیر اجرایی این جشنواره امروز شنبه ۱۱ شهریورماه در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد.

فتحعلی بیگی در ابتدای این نشست گفت: سالهاست که علاقه داشتم جشنواره هایی با موضوع زندگانی و اندیشه های امام علی (ع) برگزار شود، بارها پیشنهاد برگزاری مسابقات نمایشنامه نویسی را بر اساس آنچه از امام علی (ع) در نهج البلاغه ذکر شده است، دادم. خوشحالم که این جشنواره در مسیر سیره امام علی (ع) برگزار می شود.

وی ادامه داد: در این جشنواره شاهد حضور نوجوانان، جوانان و کهنسالان عرصه نقالی و پرده خوانی هستیم. امیدوارم از منظرهای مختلف به سیره امام علی (ع) در حوزه هنر نگاه شود زیرا وقتی امام علی (ع) را بشناسیم به شناخت درباره پیامبر اکرم (ص) هم خواهیم رسید.

سپس عالم بخش با اشاره به حمایت سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران از برگزاری جشنواره سراسری نقالی و پرده خوانی «غدیر» گفت: میدان امام حسین (ع) مکان اجرای آثار جشنواره است و امیدوارم سال آینده آثار این جشنواره را در چند مکان اجرا کنیم.

دبیر اجرایی جشنواره نقالی و پرده خوانی «غدیر» افزود: ۱۱۷ اثر در قالب نقالی و منقبت خوانی متقاضی حضور در جشنواره بودند. در کل ۳۱ نقال و پرده خوان به اجرای ۳۱ اثر در جشنواره می پردازند که حضور بانوان در عرصه نقالی چشمگیر است.

وی تجلیل از مرشد سیدمصطفی سعیدی و مهدی شفیعی نویسنده کتاب «حماسه های امام علی (ع)» را به عنوان برنامه های ویژه این دوره از جشنواره نقالی و پرده خوانی «غدیر» نام برد.

در ادامه این نشست داود فتحعلی بیگی با بیان اینکه خوشبختانه جامعه ما از وزارت علوم جلو افتاده است، اظهار کرد: سالهاست می گویم چرا یک رشته نمایش های آیینی و سنتی دایر نمی شود تا به صورت آکادمیک این رشته آموزش داده شود اما پندری وزارت علوم پنبه ای در گوش دارد و نمی خواهد بشنود. ما باید برای عرضه به روز هنرهای سنتی خود در عرصه نمایش، مکان های ویژه ای را اختصاص دهیم.

وی یادآور شد: فرهنگسرا و سراهای محله ساخته شده ولی کسی به فکر راه اندازی مکانی تخصصی برای نمایش های آیینی و سنتی نیست. در خیابان ملک هم بنایی به نام نمایش های آیینی و سنتی ساخته شده که هیچ المانی از آیین و سنت در آن دیده نمی شود. همچنین سنت نقاشی قهوه خانه نیز رو به انقراض است.

دومین جشنواره سراسری نقالی و پرده خوانی «غدیر» از ۱۳ تا ۱۷ شهریورماه، ساعت ۱۷ تا ۲۰ میزبان ۳۱ اجرای نقالی و پرده خوانی است.