بانوان کاراته کا لرستانی ۲۴ مدال در مسابقات کشوری کسب کردند

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین دوره مسابقات کاراته قهرمانی کشور سبک «شیتوریو اینویی ها» با حضور بیش از ۱۰۰۰ کاراته کا ۹ شهریورماه در شهرستان قائم شهر برگزار شد.

در این دوره از رقابت ها تیم مازندران به مقام قهرمانی دست یافت و تیم های کرمانشاه و گیلان به ترتیب مقام های دوم و سوم را کسب کردند.

تیم لرستان به مربیگری نسرین موسیوند و سرپرستی مینا گودرزی موفق به کسب ۲۴ مدال رنگارنگ شدند.

در بخش کومیته این دوره از مسابقات فاطیما دشتی پور مدال طلا را کسب کرد و پرنیا اجرلویی، نازنین زهرا گودرزی، نازنین کریمی و معصومه آذری موفق به کسب مدال نقره در اوزان مختلف شدند. همچنین تبسم کریمی، مهشید چراغی، غزل مرادی، هستی ترکاشوند، سوگند کهزادی، فاطمه یاراحمدی، مهسا گودرزی، زهرا گودرزی، فاطمه عسگری و پروین یاراحمدی مدال های برنز اوزان و رده های مختلف را کسب کردندو

در بخش کاتا چهارمین دوره مسابقات کاراته قهرمانی کشور سبک «شیتوریو اینویی ها»، غزل مرادی توانست مدال طلا را کسب کند و مدال نقره به فاطیما دشتی پور رسید.

همچنین هستی ترکاشوند، سوگند کهزادی، فاطمه یاراحمدی، مهسا گودرزی، نازنین زهرا گودرزی، زهرا گودرزی و فاطمه عسگری مدال های برنز رده های مختلف این دوره از مسابقات را کسب کردند.