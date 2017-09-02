۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۲:۲۲

نائب رئیس شورای ملی زعفران خبر داد؛

افزایش سه درصدی قیمت زعفران در بازار/عرضه وتقاضا تعیین کننده است

مشهد- نائب رئیس شورای ملی زعفران گفت: عرضه و تقاضا بر روی قیمت زعفران تاثیر می‌گذارد و به همین دلیل قیمت این محصول حدود دو تا سه درصد در بازار افزایش پیدا کرده است‌.

غلامرضا میری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دلایل افزایش قیمت زعفران در بازار طی روزهای گذشته اظهار کرد: عرضه و تقاضا بر روی قیمت زعفران تاثیر می‌گذارد و با توجه به اینکه درحال حاضر عرضه برای زعفران کم شده ،قیمت این محصول حدود دو تا سه درصد افزایش پیدا کرده است‌.

وی افزود: این افزایش به معنای فروش بیشتر زعفران در بازار نیست و اگر عرضه به همین صورت کم‌ باشد ممکن است قیمت این محصول بشتر شود  و یا عکس این قضیه اگر تقاضا زیاد شود قیمت‌ها کاهش می‌یابد.

نائب رئیس شورای ملی زعفران تصریح کرد: حداقل قیمت زعفران سه میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و حداکثر پنج میلیون و  ۶۰۰ هزار تومان است که این‌ها قیمت‌های خرید از کشاورز است و به دلیل هزینه‌های از قبیل آنالیز و بسته بندی با درصدی افزایش به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد.

وی ادامه داد: قیمت‌هایی که ما از زعفران ‌اعلام می‌کنیم، قیمت‌های خرید از کشاورز است که بین یک تا سه درصد برای عمده فروشی و ۸ تا ۱۲ درصد برای خرده فروشی به این قیمت افزوده می‌شود. 

میری با اشاره به اینکه آخرین قیمت زعفران سه میلیون و ۷۰۰ تا پنج میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده خاطرنشان کرد: زمانی که جنس در بازار کم است ما نظارتی نمی‌توانیم داشته باشیم و نمی‌شود کشاورز را مجبور کرد به قیمت روزهای قبل خود زعفران را عرضه کند.

وی تاکید کرد: اگر بتوانیم در بازار ثبات قیمت را داشته باشیم این روند تغییر می‌کند اما تا کنون این اتفاق صورت نگرفته است.

