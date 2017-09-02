افزایش سه درصدی قیمت زعفران در بازار/عرضه وتقاضا تعیین کننده است

غلامرضا میری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دلایل افزایش قیمت زعفران در بازار طی روزهای گذشته اظهار کرد: عرضه و تقاضا بر روی قیمت زعفران تاثیر می‌گذارد و با توجه به اینکه درحال حاضر عرضه برای زعفران کم شده ،قیمت این محصول حدود دو تا سه درصد افزایش پیدا کرده است‌.

وی افزود: این افزایش به معنای فروش بیشتر زعفران در بازار نیست و اگر عرضه به همین صورت کم‌ باشد ممکن است قیمت این محصول بشتر شود و یا عکس این قضیه اگر تقاضا زیاد شود قیمت‌ها کاهش می‌یابد.

نائب رئیس شورای ملی زعفران تصریح کرد: حداقل قیمت زعفران سه میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و حداکثر پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است که این‌ها قیمت‌های خرید از کشاورز است و به دلیل هزینه‌های از قبیل آنالیز و بسته بندی با درصدی افزایش به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد.

وی ادامه داد: قیمت‌هایی که ما از زعفران ‌اعلام می‌کنیم، قیمت‌های خرید از کشاورز است که بین یک تا سه درصد برای عمده فروشی و ۸ تا ۱۲ درصد برای خرده فروشی به این قیمت افزوده می‌شود.

میری با اشاره به اینکه آخرین قیمت زعفران سه میلیون و ۷۰۰ تا پنج میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده خاطرنشان کرد: زمانی که جنس در بازار کم است ما نظارتی نمی‌توانیم داشته باشیم و نمی‌شود کشاورز را مجبور کرد به قیمت روزهای قبل خود زعفران را عرضه کند.

وی تاکید کرد: اگر بتوانیم در بازار ثبات قیمت را داشته باشیم این روند تغییر می‌کند اما تا کنون این اتفاق صورت نگرفته است.