حادثه ۱۷ شهریور فرصتی برای بیان ماهیت اصلی رژیم پهلوی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محسن محمودی صبح شنبه در جمع تعدادی از خبرنگاران در خصوص حادثه ۱۷ شهریور اظهار داشت: همانگونه که ۱۵ خرداد منطقه ای نیست، حادثه ۱۷ شهریور نیز منطقه ای محسوب نمی شود؛ در روز هفدهم شهریور مردم بی دفاع و مظلوم تهران توسط مأموران رژیم پهلوی ناجوانمردانه به خاک و خون کشیده شدند و بهترین مقطعی که در آن مردم موضوع حکومت اسلامی را مطرح کردند، حادثه هفدهم شهریور بود.

وی ادامه داد: برخی تلاش دارند تا چهره شاه و رژیم پهلوی را تطهیر کنند و حادثه ۱۷ شهریور بهترین فرصت برای بیان ماهیت اصلی رژیم پهلوی است.

رییس ستاد برگزاری مراسم هفدهم شهریور شهرستان ورامین سپس به برخی از مصوبات جلسه گرامیداشت ۱۷ شهریور اشاره کرد و افزود: استفاده از بیانات امام راحل و مقام معظم رهبری درباره حادثه ۱۷شهریور در مکاتبات اداری و امتحانات مدارس و دانشگاه ها، فضاسازی تبلیغی و شهری توسط شهرداری ورامین و نصب بنر مقابل ادارات شهرستان همزمان با هفدهم شهریور و برپایی ایستگاه صلواتی همزمان با هفدهم شهریور در پایگاه نماز جمعه توسط اصناف ورامین بخشی از برنامه های ستاد برگزاری ۱۷ شهریور ماه شهرستان ورامین است.

محمودی استفاده از ظرفیت فضای مجازی برای تبیین حادثه هفدهم شهریور توسط تمامی ادارات و نهادها، ترغیب خبرنگاران و اصحاب رسانه برای درج مطالبی درباره حادثه هفدهم شهریور در جراید و رسانه های الکترونیک توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و هماهنگی با روحانیون، مبلغین و ائمه جماعات به منظور استفاده از ظرفیت پنج شنبه ۱۶ شهریور به منظور تبیین حادثه هفدهم شهریور توسط مرکز رسیدگی به امور مساجد و اداره تبلیغات اسلامی را از دیگر مصوبات جلسه ستاد ۱۷ شهریور ماه شهرستان ورامین دانست.

وی گفت: استفاده از ظرفیت تریبون نماز جمعه و دعای پرفیض ندبه و کمیل برای تبیین حادثه هفدهم شهریور، برگزاری یک کارگاه آموزشی برای روحانیون و مادحین به منظور تشریح حادثه هفدهم شهریور توسط اداره تبلیغات اسلامی و انتخاب سخنران مناسب جهت قبل از خطبه های نماز نماز جمعه و تبیین این حماسه بزرگ توسط ائمه جمعه محترم نیز در جلسه ستاد برگزاری مراسم ۱۷ شهریور شهرستان ورامین مورد تاکید قرار گرفت.