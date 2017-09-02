شهادت نیروی نوپو در کیاشهر گیلان/چتر نجات باز نشد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا خیرخواه پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: عصر پنج شنبه در حین انجام مانور یکی از نیروهای ویژه پاسدار ولایت گیلان هنگام انجام مانور سقوط آزاد در کیاشهر به شهادت رسید.

وی افزود: استوار دوم سجاد محمدی یکی از نیروهای نوپو در هنگام انجام مانور به علت سقوط از ارتفاع به درجه رفیع شهادت نائل شد.

معاون اجتماعی فرمانده نیروی انتظامی گیلان خاطرنشان کرد: این شهید بزرگوار هنگام پرش از ارتفاع دو هزار متری در منطقه بوجاق کیاشهر به علت باز نشدن چتر نجات سقوط و به شهادت رسید.