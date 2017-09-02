  1. استانها
  2. گیلان
۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۲:۲۷

شهادت نیروی نوپو در کیاشهر گیلان/چتر نجات باز نشد

شهادت نیروی نوپو در کیاشهر گیلان/چتر نجات باز نشد

رشت- معاون اجتماعی فرمانده نیروی انتظامی گیلان از شهادت استوار دوم سجاد محمدی عضو نیروی نوپوی گیلان در حین اجرای سقوط آزاد و به دلیل باز نشدن چتر نجات در منطقه بندرکیاشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا خیرخواه پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: عصر پنج شنبه در حین انجام مانور یکی از نیروهای ویژه پاسدار ولایت گیلان هنگام انجام مانور سقوط آزاد در کیاشهر به شهادت رسید.

وی افزود: استوار دوم سجاد محمدی یکی از نیروهای نوپو در هنگام انجام مانور به علت سقوط  از ارتفاع به درجه رفیع شهادت نائل شد.

معاون اجتماعی فرمانده نیروی انتظامی گیلان خاطرنشان کرد: این شهید بزرگوار هنگام پرش از ارتفاع دو هزار متری در منطقه بوجاق کیاشهر به علت باز نشدن چتر نجات سقوط و به شهادت رسید.

کد مطلب 4076138

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها