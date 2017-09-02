به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه «برگ‌های پاییزی» به کارگردانی سامان حسین پور محصول سازمان سینمایی حوزه هنری در بیست و دومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم «One Reel» در شهر سیاتل آمریکا به نمایش در می‌آید.

این جشنواره که بخش سینمایی جشنواره هنر و موسیقی «بامبرشوت» است در مدت سه روز، بهترین فیلم‌های کوتاه از سرتاسر جهان را به نمایش می‌گذارد. جشنواره «بامبرشوت» نزدیک به نیم قرن قدمت دارد و یکی از جشنواره‌های معاصر در آمریکای شمالی است.

بیست و دومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم «One Reel» از ۱۰ الی ۱۲ شهریور در شهر سیاتل آمریکا درحال برگزاری است.