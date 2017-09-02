۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۲:۰۴

نمایش «برگ‌های پاییزی» در جشنواره فیلم آمریکایی

فیلم کوتاه «برگ‌های پاییزی» محصول سازمان سینمایی حوزه هنری در جشنواره بین‌المللی فیلم آمریکایی به نمایش در می‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه «برگ‌های پاییزی» به کارگردانی سامان حسین پور محصول سازمان سینمایی حوزه هنری در بیست و دومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم «One Reel» در شهر سیاتل آمریکا به نمایش در می‌آید.

این جشنواره که بخش سینمایی جشنواره هنر و موسیقی «بامبرشوت» است در مدت سه روز، بهترین فیلم‌های کوتاه از سرتاسر جهان را به نمایش می‌گذارد. جشنواره «بامبرشوت» نزدیک به نیم قرن قدمت دارد و یکی از  جشنواره‌های معاصر در آمریکای شمالی است.

بیست و دومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم «One Reel» از ۱۰ الی ۱۲ شهریور در شهر سیاتل آمریکا درحال برگزاری است.

