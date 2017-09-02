وزش باد شدید همراه با گرد و خاک در سیستان و بلوچستان ادامه دارد

علی ملاشاهی در گفت و گو با خبرنگارمهر، اظهار داشت: بر اساس آخرین نقشه های همدیدی و آینده نگری هواشناسی طی ۳ روز آینده در شهرهای شمالی استان سیستان و بلوچستان وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید در برخی نقاط همراه با گردوخاک ادامه دارد.

وی افزود: همچنین طبق پیش بینی ها طی این مدت در نواحی مرکزی و جنوبی استان سیستان و بلوچستان در ساعات بعدازظهر وزش باد متوسط خواهیم داشت.

کارشناس هواشناسی سیستان و بلوچستان خاطر نشان کرد: همچنین در ارتفاعات جنوب استان در ساعات بعدازظهر احتمال افزایش ابر، در سواحل غبار محلی و مه رقیق پیش بینی می شود.

وی با اشاره به اینکه دریای عمان طی این مدت در نواحی شرقی نسبتاً مواج است، تصریح کرد: در ۲۴ ساعت گذشته زاهدان با حداقل دمای ۱۵ و دلگان با حداکثر دمای ۴۴ درجه سانتی گراد به ترتیب سردترین و گرمترین شهرهای استان بوده اند.