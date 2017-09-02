تریلی حامل محموله قاچاق در لرستان توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حاجی محمد مهدیان نسب صبح امروز شنبه در جمع خبرنگاران گفت: ماموران حین کنترل خودروهای عبوری در آزاد راه خرم آباد- پل زال، به یک دستگاه تریلی مشکوک و آن را توقیف کردند.

وی افزود: در بازرسی از تریلی مذکور تعداد ۲۰ میلیون انواع تیغ ریش تراش فاقد مجوز گمرکی که از استان های جنوبی کشور به مقصد پایتخت بارگیری شده بود، کشف شد.

سردار مهدیان نسب با بیان اینکه در این رابطه یک نفر دستگیر شده است، اظهار داشت: کارشناسان ارزش محموله کشف شده را ۱۰ میلیارد ریال اعلام کردند.

فرمانده انتظامی لرستان گفت: متهم همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.