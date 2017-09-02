انسداد ۲ هزار و ۳۸۷ حلقه چاه غیرمجاز در استان همدان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان، منصور ستوده حفاظت از منابع آب زیرزمینی را مهمترین دغدغه جدی شرکت اعلام کرد و افزود : از ابتدای طرح احیاء و تعادل بخشی تاکنون با اخذ احکام قضایی و همکاری مسئولین ذی ربط و نیروی انتظامی تعداد ۲۳۸۷ حلقه چاه غیرمجاز پر ومسلوب المنفعه شد و پر کردن این چاهها با هدف حفاظت واحیاء از منابع آب زیر زمینی صورت گرفته است.

وی افزود: شرکت آب منطقه ای همدان طی چند سال اخیر به طور جدی نسبت به شناسایی چاههای غیر مجاز و بدون پروانه اقدام و با حکم قضایی و با هماهنگی نیروی انتظامی توسط اکیپ های گشت و بازرسی انها را پر ومسلوب المنفعه کرده است.

وی با بیان اینکه امسال تعداد ۱۵۷حلقه چاه در استان همدان پر و مسدود شده است، عنوان کرد: تمام این چاهها در دشت های ممنوعه حفر شده اند و حق بهره برداران آب زیر زمینی دارای پروانه را ضایع می کنند.