زلزله کوهدشت را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش زلزله ای به بزرگی۳.۴ ریشتر «کوهدشت» در لرستان را لرزاند.

رضا آریایی مدیرکل مدیریت بحران استان لرستان در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: مطابق برآورد اولیه موسسه ژئوفیزیک زمین لرزه ای با شدت ۳.۴ ریشتر در شهر کوهدشت لرستان به وقوع پیوست.

آریایی زمان وقوع این زلزله را ساعت ۱۱ و ۴۳ دقیقه و ۵۰ ثانیه صبح شنبه اعلام کرد و افزود: تا کنون از این زمین لرزه خسارتی گزارش نشده است.

وی عمق وقوع این زمین لرزه را ۹ کیلومتری از سطح زمین دانست و گفت: مرکز این زمین لرزه بر اساس گزارش مرکز زلزله نگاری کشور به عرض و طول جغرافیایی ۳۳.۶۱۳ و ۴۷.۷۰۶ بوده است.

بنابر این گزارش، استان لرستان به علت قرارگیری بر روی منطقه لرزه ای زمین ساخت زاگرس از نواحی زلزله خیز کشور است که وقوع زمین لرزه های مخرب در دره سیمره، سیلاخور و بروجرد در ادوار گذشته بهترین گواه لرزه خیزی استان لرستان است.