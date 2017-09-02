دومین سالانه گرافیک «دال» فراخوان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین دوره سالانه دانشجویی طراحی گرافیک «دال» با حمایت معاونت فرهنگی- اجتماعی دانشگاه هنر تهران در مهر و آبان ۱۳۹۶ برگزار میشود. یکی از بخشهای این جشنواره، نمایشگاهی است از آثار برگزیده دانشجویان سراسر کشور که با هدف ایجاد فرصتی برای نمایش و به اشتراک گذاشتن سطح علمی و عملی دانشجویان در خانه هنرمندان ایران برپا خواهد شد.
تیم برگزاری سالانه دانشجویی «دال» در دومین سال برگزاری خود، تمام دانشجویان هنر و دیزاین را دعوت به شرکت در این نمایشگاه کرده است تا در کنار دیگر بخشهای جشنواره، چهرهای از تواناییها و ظرفیتهای دانشجویان نسل امروز را به نمایش بگذارد.
بخشهای سالانه «دال» به شرح زیر اعلام شده است:
آثار طراحی گرافیک در این نمایشگاه در چهار بخش نشانه و هویت بصری (شامل نشانه و نشانهنوشته مستقل و یا همراه با هویت بصری)، پوستر (شامل پوسترهای فرهنگی، هنری، اجتماعی، سیاسی)، طراحی جلد (شامل طراحی جلد کتاب، مجله، نشریه و لوح فشرده)، موشن گرافیک (شامل انواع ویدئوگرافیک و تیزرهای گرافیکمحور، عنوانبندی فیلم، اینفوگرافیک متحرک) قابل ارائه است.
هیات انتخاب و داوران سالانه «دال» عبارتند از علیرضا مصطفیزاده ابراهیمی، سودابه صالحی، کیانوش غریبپور، مهدی مهدیان، امیرعلی قاسمی.
مهلت ارائه آثار به این سالانه تا ۲۵ شهریور اعلام شده است و اسامی پذیرفته شدگان ۲۲ مهر اعلام می شود. همچنین نمایشگاه آثار برگزیده ۲۸ مهر در خانه هنرمندان ایران گشایش می یابد و مراسم اهدا جوایز ۵ آبان برگزار می شود.
نظر شما