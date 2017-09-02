کشف ۵۰۰ میلیون ریال کالای قاچاق در اسدآباد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان همدان، سرهنگ اسماعیل جمشیدی بیان داشت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی شهرستان اسداباد با همکاری عوامل پلیس آگاهی استان همدان و استقرار ایست و بازرسی مقطعی به منظور اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به کنترل خودروهای عبوری در یکی از محورهای مواصلاتی فرعی شهرستان پرداختند.

وی افزود: ماموران در نتیجه اجرای ایست و بازرسی مقطعی و کنترل خودروهای عبوری و انجام شگردهای خاص پلیسی، موفق به توقیف ۲ دستگاه خودرو سمند و پژو ۲۰۶ حامل قاچاق، کشف تعداد ۲۳۸ ثوب انواع کاپشن خارجی و دستگیری ۲ نفر در این رابطه شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان اسدآباد با اشاره به اینکه ارزش این محموله کشف شده حدود ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شد، گفت: پس از تشکیل پرونده، متهمان برای مسیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.