توقیف اتوبوس حامل کالای قاچاق در ملایر

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان همدان، سرهنگ شعبان ترک نیا گفت: در راستای مبارزه جدی با ورود هر گونه کالای قاچاق به شهرستان ملایر، ماموران مبارزه با جرائم اقتصادی با کنترل محورهای مواصلاتی شهرستان به یک دستگاه اتوبوس مشکوک و آن را توقیف کردند.

وی در ادامه افزود: در بازرسی مأموران از خودرو مورد نظر ۷۳ ثوب البسه خارجی فاقد هرگونه مجوز قانونی و قاچاق به ارزش ۳۵ میلیون ریال کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی ملایر با اشاره به تشکیل پرونده و ارسال به مراجع قضایی اظهار کرد: حمل کالاهای قاچاق به اقتصاد کشور و چرخ های تولید در داخل ضرر می رساند.

سرهنگ شعبان ترک نیا تاکید کرد: پلیس در این زمینه و برخورد موثر با ورود انواع کالاهای قاچاق به منظور حفظ سلامت جامعه کاملاً مصمم است.