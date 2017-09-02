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۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۴:۱۰

فرمانده انتظامی شهرستان ملایر خبر داد:

توقیف اتوبوس حامل کالای قاچاق در ملایر

توقیف اتوبوس حامل کالای قاچاق در ملایر

ملایر - فرمانده انتظامی شهرستان ملایر از توقیف اتوبوس حامل البسه قاچاق به ارزش ۳۵ میلیون ریال در ملایر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان همدان، سرهنگ شعبان ترک نیا گفت: در راستای مبارزه جدی با ورود هر گونه کالای قاچاق به شهرستان ملایر، ماموران مبارزه با جرائم اقتصادی با کنترل محورهای مواصلاتی شهرستان به یک دستگاه اتوبوس مشکوک و آن را توقیف کردند.

وی در ادامه افزود: در بازرسی مأموران از خودرو مورد نظر ۷۳ ثوب البسه خارجی فاقد هرگونه مجوز قانونی و قاچاق به ارزش ۳۵ میلیون ریال کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی ملایر با اشاره به تشکیل پرونده و ارسال به مراجع قضایی اظهار کرد: حمل کالاهای قاچاق به اقتصاد کشور و چرخ های تولید در داخل ضرر می رساند.

سرهنگ شعبان ترک نیا تاکید کرد: پلیس در این زمینه و برخورد موثر با ورود انواع کالاهای قاچاق به منظور حفظ سلامت جامعه کاملاً مصمم است.

کد مطلب 4076170

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