درجا زدن آیین نامه اردوها در سال ۸۹/ جزییات ناگفته از تصادف دیروز

محمود علیگو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه اردوی دانش آموزان هرمزگانی گفت: متأسفانه در این سانحه دلخراش ۹ دانش آموز به همراه مربی و راننده در دم فوت می کنند. ۳۲ دانش آموز دیگر نیز تحت مراقبت های پزشکی در بیمارستان قرار ‌گرفتند.

وی افزود: اتوبوسی که در شب حرکت می کند، دو راننده دارد که جایگزین یکدیگر شوند. متاسفانه راننده به تذکر مربی و سرپرست اردو برای جابه جایی توجهی نکرده است و با بیان اینکه «خواب آلود» نیستم به رانندگی ادامه داده است. این درحالی است که طبق گفته ی سرپرست اردو دوبار از مسیر نیز خارج شده است.

قائم مقام سازمان دانش آموزی بیان کرد: این موضوع را که دانش آموزان و سرپرست اردو بیان کرده اند، به دادستانی نیز اعلام کرده ایم تا به صورت ویژه بررسی کند.

علیگو خاطرنشان کرد: آخرین اصلاح آیین نامه در سال ۸۹ رخ داده است. طبق این آیین نامه، حرکت اتوبوس در شب بلامانع است. اما با این وجود باید این آیین نامه اصلاح شود و زمانی برای حرکت اتوبوس های تعیین شود. برای مثال اتوبوس های استان کرمان بعد از نماز صبح حرکت می کنند.

وی بیان کرد: این دانش آموزان عضو تشکیلات فرزانگان بودند که به اردوی ملی که درباره ی سبک زندگی بود، اعزام شده بودند.

قائم مقام سازمان دانش آموزی با بیان اینکه اردوی دانش آموزی ملی بوده است، گفت: تاکنون ۱۶ هزار نفر به اردو اعزام شده بودند که مشکلی پیش نیامده بود. این گروه، آخرین گروه اعزامی بودند که این حادثه دردناک رخ داد.

وی یادآورشد: پیکر ۷ تن از دانش آموزان جان باخته سانحه تصادف جاده داراب به بندرعباس منتقل شده است و عصر امروز شنبه ۱۱ شهریور تشییع می شوند.