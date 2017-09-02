۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۲:۱۹

در گفتگو با مهر مطرح شد:

درجا زدن آیین نامه اردوها در سال ۸۹/ جزییات ناگفته از تصادف دیروز

قائم مقام سازمان دانش آموزی گفت: آیین نامه اردوهای دانش آموزی از سال ۸۹ تغییر نکرده است که باید اصلاح شود.

محمود علیگو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه اردوی دانش آموزان هرمزگانی گفت: متأسفانه در این سانحه دلخراش ۹ دانش آموز به همراه مربی و راننده در دم فوت می کنند. ۳۲ دانش آموز دیگر نیز تحت مراقبت های پزشکی در بیمارستان قرار ‌گرفتند.

وی افزود: اتوبوسی که در شب حرکت می کند، دو راننده دارد که جایگزین یکدیگر شوند. متاسفانه راننده به تذکر مربی و سرپرست اردو برای جابه جایی توجهی نکرده است و با بیان اینکه «خواب آلود» نیستم به رانندگی ادامه داده است. این درحالی است که  طبق گفته ی سرپرست اردو دوبار از مسیر نیز خارج شده است.

قائم مقام سازمان دانش آموزی بیان کرد: این موضوع را که دانش آموزان و سرپرست اردو بیان کرده اند، به دادستانی نیز اعلام کرده ایم تا به صورت ویژه بررسی کند.

علیگو  خاطرنشان کرد:  آخرین اصلاح آیین نامه در سال ۸۹ رخ داده است. طبق این آیین نامه، حرکت اتوبوس در شب بلامانع است. اما با این وجود باید این آیین نامه اصلاح شود و زمانی برای حرکت اتوبوس های تعیین شود. برای مثال اتوبوس های استان کرمان بعد از نماز صبح حرکت می کنند.

وی بیان کرد: این دانش آموزان عضو تشکیلات فرزانگان بودند که به اردوی ملی که درباره ی سبک زندگی بود، اعزام شده بودند.

قائم مقام سازمان دانش آموزی با بیان اینکه اردوی دانش آموزی ملی بوده است، گفت: تاکنون ۱۶ هزار نفر به اردو اعزام شده بودند که مشکلی پیش نیامده بود. این گروه، آخرین گروه اعزامی بودند که این حادثه دردناک رخ داد.

وی یادآورشد: پیکر ۷ تن از دانش آموزان جان باخته سانحه تصادف جاده داراب به بندرعباس منتقل شده است و عصر امروز شنبه ۱۱ شهریور تشییع می شوند.

