خاطره گویی طلاب غیر ایرانی در مسجد جامع نبی اکرم(ص)

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله ضیاءالدین نجفی تهرانی، مسئول حوزه علمیه شرق تهران در گفت‌وگویی با اشاره به آیه «یا اَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما اُنْزِلَ اِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ وَ اِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَ اللّهُ یَعْصِمُکَ مِنَ النّاسِ اِنَّ اللّهَ لایَهْدِی الْقَوْمَ الْکافِرینَ: ای پیامبر! آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است، کاملاً [به مردم] برسان؛ و اگر نکنی، رسالت او را انجام نداده ای؛ خداوند تو را از [خطرات احتمالیِ] مردم، نگاه می دارد؛ و خداوند، جمعیت کافرانِ [لجوج] را هدایت نمی کند»(سوره مائده، آیه 67) گفت: عید غدیر، عید تکمیل نبوت و رسالت حضرت محمد(ص) است زیرا مسیر انبیای عظام با اعلام ولایت امیرالومنین علی(ع) و ائمه اطهار(ع) تداوم یافت.

مسئول حوزه علمیه شرق تهران، مساجد را مهم ترین پایگاه برای تبیین اهمیت رویداد غدیر در تداوم حرکت پیامبر عظیم الشان اسلام، حضرت محمد مصطفی(ص) دانست و افزود: مسجد جامع نبی اکرم(ص) با همکاری حوزه علمیه نبی اکرم(ص)، همه ساله در ایام بزرگداشت عید غدیر و دهه ولایت و امامت، ویژه برنامه هایی با هدف معرفی بیشتر ابعاد ولایت و امامت برای مردم به ویژه نسل های جوان برگزار می کند.

امام جماعت مسجد جامع نبی اکرم(ص) خاطرنشان کرد: جشن ازدواج زوج های جوان از جمله برنامه های مهم این مسجد در ایام بزرگداشت عید غدیر و دهه ولایت و امامت است که همراه با تقدیم هدایای مردمی و همچنین مسجد جامع نبی اکرم(ص) به این زوج های جوان برگزار خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در شرق تهران اضافه کرد: چند طلبه غیر ایرانی به مناسبت دهه ولایت و امامت، یکشنبه، 12 شهریورماه همراه با اقامه نماز جماعت مغرب و عشا در مسجد جامع نبی اکرم(ص)، خاطراتشان از چگونگی مسلمان شدن خود و همچنین وضعیت مسلمانان در کشورهای خود را بازگو می کنند. این برنامه توسط مسجد جامع نبی اکرم(ص) و با همکاری جامعه المصطفی العالمیه برگزار خواهد شد.

تولیت حوزه علمیه نبی اکرم(ص) گفت: این طلاب، شهروندان کشورهای مختلف دنیا هستند که به برکت انقلاب اسلامی ایران با معارف قرآن کریم و اهل بیت عصمت و طهارت(ع) آشنا شدند و سپس در مراکز حوزوی و علمی ایران مشغول تحصیل هستند.

آیت الله نجفی خاطرنشان کرد: برخی از این طلاب، تاکنون زمینه ساز تشرف افراد بسیاری به مذهب حقه تشیع شده اند، بنابراین ارایه خاطرات آنها در مساجد، می تواند زمینه ساز آشنایی بیشتر مردم با دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در زمینه گسترش معارف درخشان عترت(ع) در سراسر جهان است. این موضوع تحقق بخش کلام حضرت امام خمینی(ره) است که فرمودند «انقلاب ما انفجار نور بود».

گفتنی است، مسجد جامع نبی اکرم(ص) در تهران، خیابان پیروزی، خیابان نبرد شمالی، بلوار نبی اکرم(ص) واقع شده است.