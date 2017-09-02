۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۳:۲۱

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی:

۸ نمایشگاه عکس دفاع مقدس در خراسان جنوبی برگزار می شود

بیرجند- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی از برگزاری هشت نمایشگاه عکس با موضوع دفاع مقدس در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محبی صبح شنبه در ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس استان یسان کرد: طی هفته دفاع مقدس هشت نمایشگاه عکس در شهرستان های خراسان جنوبی برگزار می شود.

وی برگزاری مسابقات کتابخوانی، اهدای کتاب به پایگاه های مقاومت بسیج با موضوع دفاع مقدس و حمایت از فیلم های کوتاه با موضوع دفاع مقدس را از دیگر برنامه های پیش بینی شده برای این هفته دانست.

محبی بیان کرد: طی هفته دفاع مقدس اکرن فیلم های دفاع مقدس با استفاده از سینماهای سیار در مناطق محروم خراسان جنوبی را خواهیم داشت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی بیان کرد: اجرای نمایش های مرتبط با دفاع مقدس، دیدار با خانواده شهدا و برگزاری مسابقات نقاشی و خوشنویسی از دیگر برنامه های هفته دفاع مقدس است.

وی غبار روبی گلزار شهدای گمنام، برگزاری نشست بصیرتی دفاع مقدس و برگزاری شب شعر و خاطره گویی دفاع مقدس را از دیگر برنامه های قابل اجرا عنوان کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی بیان کرد: همچنین طی هفته دفاع مقدس، هشت کانون فرهنگی وهنری مساجد با نام شهدا نیز افتتاح خواهد شد.

کد مطلب 4076199

