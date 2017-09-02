۸ نمایشگاه عکس دفاع مقدس در خراسان جنوبی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محبی صبح شنبه در ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس استان یسان کرد: طی هفته دفاع مقدس هشت نمایشگاه عکس در شهرستان های خراسان جنوبی برگزار می شود.

وی برگزاری مسابقات کتابخوانی، اهدای کتاب به پایگاه های مقاومت بسیج با موضوع دفاع مقدس و حمایت از فیلم های کوتاه با موضوع دفاع مقدس را از دیگر برنامه های پیش بینی شده برای این هفته دانست.

محبی بیان کرد: طی هفته دفاع مقدس اکرن فیلم های دفاع مقدس با استفاده از سینماهای سیار در مناطق محروم خراسان جنوبی را خواهیم داشت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی بیان کرد: اجرای نمایش های مرتبط با دفاع مقدس، دیدار با خانواده شهدا و برگزاری مسابقات نقاشی و خوشنویسی از دیگر برنامه های هفته دفاع مقدس است.

وی غبار روبی گلزار شهدای گمنام، برگزاری نشست بصیرتی دفاع مقدس و برگزاری شب شعر و خاطره گویی دفاع مقدس را از دیگر برنامه های قابل اجرا عنوان کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی بیان کرد: همچنین طی هفته دفاع مقدس، هشت کانون فرهنگی وهنری مساجد با نام شهدا نیز افتتاح خواهد شد.