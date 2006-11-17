مساجد باید پایگاههایی برای حرکتهای فکری و فرهنگی باشند

حجت الاسلام سید اصغر مرتضوی کارشناس مسئول امور مساجد سازمان تبلیغات اسلامی استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر یادآور شد: در حال حاضر برای ارتقاء جایگاه مساجد و جلب و جذب هر چه بیشتر مخاطب از میان اقشار مختلف مردم، چند طرح از سوی این سازمان در امور مساجد در حال اجراست.





وی مسجد یاری، مسجد محوری و کمکهای بلاعوض به مساجد را از جمله این طرحها عنوان کرد و با اشاره به وجود 4000 مسجد در استان اصفهان گفت: از این تعداد 900 مسجد در شهر اصفهان قرار دارند .





حجت الاسلام مرتضوی گفت: در طرح مسجد محوری در هر استان و یا هر شهرستان یک مسجد به عنوان مسجد محور در زمینه فعالیتهای مذهبی، فکری و فرهنگی معرفی می شود که در اصفهان مسجد قبا به دلیل برنامه های گسترده ای که انجام داده به عنوان مسجد محور معرفی شده است.



وی در پایان به همکاری اداره بهداشت استان با امور مساجد اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد که مساجد استان از لحاظ بهداشتی نیز تقویت شوند.