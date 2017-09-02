۷اثر به جشنواره تئاتر لرستان راه یافتند/بروجرد میزبان جشنواره است

به گزارش خبرگزاری مهر، فرید رحمتی اظهار داشت: پس از پایان مرحله بازبینی آثار معرفی شده به دبیرخانه جشنواره تئاتر استان لرستان؛ هیئت بازبین جشنواره متشکل از اساتید نصرت الله مسعودی، سیامک موسوی اسد زاده و فرشید صمدی پور به همراه عزت درگاهی نماینده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و فرزاد زیدی نژاد به عنوان ناظر داوری، از بین ١٨ نمایش، ۷ نمایش برای حضور در بخش مسابقه بیست و نهمین جشنواره تئاتر استان لرستان انتخاب و معرفی شدند.

وی افزود: بنا بر آرای هیات بازبینی جشنواره، نمایش های «آتور» به نویسندگی میلادفرج زاده و کارگردانی احمداحسان پور، «دن کامیلو» نوشته کوروش نریمانی و به کارگردانی پویاحسنوند و «خنده گندم، رویای آرد» به نویسندگی مرتضی شاه کرم و کارگردانی ستار مهرشاد از شهرستان خرم آباد، «زمستان ٦٦» به نویسندگی محمدیعقوبی و کارگردانی فرهادهاشمی از شهرستان بروجرد، «خونه گازیها» به نویسندگی و کارگردانی وهاب امرایی از شهرستان الیگودرز، «ال ای دی» به نویسندگی و کارگردانی محمودصفری ازشهرستان دورود و نمایش «جن گیر» به نویسندگی کورش نریمانی و کارگردانی هادی نجفی از شهرستان دلفان، آثار حاضر در بخش مسابقه جشنواره تئاتر استانی خواهند بود.

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان تصریح کرد: بیست و نهمین جشنواره ی تئاتر استان لرستان، از ١٦ تا ١٨ شهریور ماه به میزبانی شهرستان بروجرد برگزار می شود.