۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۲:۴۷

مدیر کل مدیریت بحران استانداری اردبیل به مهر خبر داد؛

اطفا ۳ مورد آتش‌سوزی در جنگل‌های اردبیل/گردشگران احتیاط کنند

اردبیل – مدیرکل مدیریت بحران استانداری اردبیل گفت: سه مورد آتش‌سوزی در جنگل‌های اردبیل طی ۲۴ ساعت گذشته اطفا شده است.

مسعود امامی یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: روز جمعه هم‌زمان با حضور گردشگران و مسافران به دلیل عید سعید قربان در طبیعت اردبیل سه مورد آتش‌سوزی به وقوع پیوست.

وی افزود:  اصلی‌ترین آتش‌سوزی با خسارت به یک هکتار از جنگل‌ها در فندقلو نمین به وقوع پیوست و علاوه بر این آتش به بخش‌هایی از پوشش درختان و مراتع در عنبران و سوها نیز خسارت وارد ساخت.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اردبیل با تأکید به اینکه آتش‌سوزی جنگل‌های حیران در محدوده استان اردبیل نبوده است، علت اصلی آتش‌سوزی را روشن کردن آتش از سوی گردشگران و مسافران عنوان کرد.

به گفته امامی یگانه به دلیل وزش باد و هوای گرم روز گذشته بی‌احتیاطی تعدادی از گردشگران منجر به خسارت به مراتع و جنگل‌ها شد.

وی با بیان اینکه آتش به صورت کامل خاموش شده و نگرانی در این خصوص وجود ندارد، خواستار احتیاط مسافران و گردشگران در روشن کردن آتش در مجاورت درختان شد.

محمد میرزایی ناطق

