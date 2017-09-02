حامیان حقوق مصرف کننده در گلستان تجلیل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر اصغری در نشست خبری دومین همایش تقدیر از حامیان حقوق مصرف کنندگان استان گلستان که ظهر شنبه در سالن اجتماعات سازمان صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، اظهار کرد: هدف از اجرای همایش را گسترش و تحقق فرهنگ رعایت حقوق مصرف کنندگان است.

وی با بیان اینکه ۲۵۶ واحد اقتصادی استان خود را در بوته آزمایش و محک زدن شاخص های لازم قرار داده اند، تصریح کرد: از این تعداد واحدهای داوطلب، ۳۶ واحد شاخص های لازم را احراز کرده اند.

مشاور رئیس سازمان و رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان ادامه داد: در سال گذشته ۲۲۶ واحد ثبت نامی داشتیم که امسال به ۲۵۶ واحد رسید که این استقبال واحدها از برگزاری همایش را نشان داد.

اصغری عنوان کرد: ۱۶۰ واحد تولیدی، ۱۵ واحد خدماتی، ۱۰ مرکز آموزشی، ۲۱ واحد خدمات توزیعی و ۱۲ واحد در حوزه گردشگری در این همایش شرکت کردند.

وی به کاهش تعداد واحدهای حوزه اصناف اشاره کرد و گفت: از ۸۴ واحد ثبت نامی سال گذشته امسال فقط ۳۱ واحد شرکت کردند و این نشان از جدیتی بود که شورای سیاست گذاری برای اعمال ارزیابی های خود داشته است.

رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان در ادامه بیان کرد: از شهرستان آق قلا هشت واحد، علی آباد دو واحد، گرگان هشت واحد، گنبد هشت واحد، بندر گز یک واحد، مینودشت یک واحد، آزادشهر و رامیان هر کدام سه واحد، گالیکش دو واحد و گمیشان دو واحد در این همایش شرکت کردند.

وی گفت: شهرستان های کلاله، بندرترکمن، مراوه تپه و کردکوی نتوانستند شاخص های کمیته برای حضور در این همایش را احراز کنند.

اصغری افزود: باید سال به سال در غنای کمی و کیفی این همایش بیفزائیم.

رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان با بیان اینکه بجز دبیرخانه اجرایی، کمیته فنی هم برای ارزیابی تشکیل شد، تصریح کرد: این کمیته فنی با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی از قبیل استانداری، تعزیرات حکومتی، دانشگاه علوم پزشکی، استاندارد، جهاد کشاورزی، امور مالیاتی، شهرک های صنعتی، اتاق بازرگانی، خانه صنعت، اتاق اصناف و انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان به منظور بررسی و تحلیل مدارک ارسالی و ارزیابی واحدهای متقاضی تشکیل شد.

وی به راستی آزمایی مدارک ارائه شده براساس چک لیست شورای سیاست گذاری اشاره کرد و بیان کرد: چهار حوزه کیفیت، اطلاع رسانی مناسب به مشتری و کسب رضایت مشتری، قیمت، توزیع و خدمات پس از فروش به عنوان شاخص های ارزیابی بنگاه های اقتصادی در فرایند شناسایی واحدهای منتخب در نظر گرفته شد.

اصغری در پایان سخنان خود گفت: سعی ما بر این است تا مشتری را به حقوق خود آگاه کنیم، واحد ها را تشویق کنیم تا سیستم های فروش خود را تقویت کنند، قیمت گذاری ها براساس دستورالعمل های سازمان باشد، ترغیب واحدها اقتصادی در جهت ارائه کالا و خدماتی با کیفیت برتر باشد.

این همایش روز چهارشنبه ۱۵ شهریور در محل سالن اجتماعات کاپری از ساعت ۹-۱۲برگزار خواهد شد.