شش نظامی دیگر آمریکا در عراق کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ارتش آمریکا در بیانیه خود آورده است : یک نظامی یگان یکم زرهی و سه تفنگدار دریایی آمریکا دیروز براثر جراحت های وارده به آنها در رویدادی در استان الانبار عراق کشته شده اند.

ارتش آمریکا در بیانیه دیگری نیز اعلام کرد: انفجار بمب در مسیر خودروی نظامیان آمریکایی در شمال غربی بغداد به کشته شدن دو نظامی آمریکایی منجر شده است.

برپایه این گزارش؛ شمار نظامیان آمریکایی کشته شدن در عراق از زمان یورش آمریکا به این کشور در مارس سال 2003میلادی با احتساب آمار بالا به 2 هزار و 854 نفر رسیده است.