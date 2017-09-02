حوادث رانندگی در استان سمنان ۳۵مجروح داشت/ ۲ نفر جان باختند

سرهنگ حسن خسروجردی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه طی تعطیلات پایان هفته ۳۰حادثه رانندگی در محورهای مواصلاتی استان سمنان به وقوع پیوست، ابراز داشت: از این تعداد ۲۴مورد را حوادث جرحی شامل میشد که از مجموع سوانح رانندگی در روزهای پایان هفته ۷۵درصد واژگونی و ۵۸درصد را بیتوجهی راننده به جلو اختصاص میدهد.
وی با تشریح حادثه منجر به فوت پایان هفت نیز گفت: روز گذشته کیلومتر ۴۲محور میامی-شاهرود به علت ناتوانی راننده پژو پارس در کنترل وسیله نقلیه، واژگونی و مرگ در دم زن ۷۲ساله این خودرو را رقم زد و سایر سرنشینان نیز به مراکز درمانی منتقل شدند که متاسفانه یکی از مجروحان این حادثه این در بیمارستان درگذشت تا کشته های این حادثه به دو نفر برسد.
رئیس پلیسراه استان سمنان بابیان اینکه ساعت ۱۲الی ۱۴پرحادثهترین سوانح رانندگی پایان هفته را به خود اختصاص داد، ابراز داشت: با توجه به کویری و یکنواختی جادههای استان احتمال خستگی و خوابآلودگی راننده بهویژه در ساعات ظهر وجود دارد لذا رانندگان باید بعد از یک ساعت رانندگی بهطور کامل از خودرو پیاده شده و یک ربع استراحت داشته باشند تا شاهد حوادث تلخ نباشیم.
خسروجردی در ادامه تأکید کرد: با نزدیک شدن به بازگشایی مدارس لذا بیشترین مسافرتها را در آینده شاهد هستیم لذا به همین منظور پلیسراه استان سمنان با گشتهای محسوس و دوربینها محورها را مورد پایش قرار میدهد و با تخلفات حادثهساز بهصورت جدی برخورد میکند.
وی بابیان اینکه بیش از ۹۷ درصد علت تصادفات در محورهای کشور از عوامل انسانی ناشی میشود، افزود: ۵۷ دستگاه دوربین ثبت تخلف در محورهای مواصلاتی استان سمنان فعال هستند که محاسبه میانگین سرعت خودرو در مسیر و فاصله دو دوربین ازجمله ویژگیهای این سیستمهای نظارتی است.
طی چهارماهه نخست سال جاری بیش از دو هزار و ۵۹۰تصادف در محورهای مواصلاتی استان سمنان به وقوع پیوسته است.
