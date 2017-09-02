۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۲:۴۰

طی پیامی؛

استاندار همدان درگذشت دانش آموزان هرمزگانی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری همدان، محمدناصر نیکبخت طی پیامی ضایعه اسفناک درگذشت تعدادی از دانش آموزان هرمزگانی را به ملت شریف ایران اسلامی و مردم استان هرمزگان به ویژه خانواده های داغدار تسلیت گفت.

در پیام محمد ناصر نیکبخت آمده است: استماع خبر درگذشت و مصدومیت تعدادی از دانش آموزان استان هرمزگان بر اثر سانحه واژگونی اتوبوس در محور داراب- بندرعباس موجب تألم و تأثر شدید هم میهنان در اقصی نقاط ایران اسلامی گردید.

اینجانب به نمایندگی از مردم فرهیخته و نوع دوست استان همدان ضمن ابراز همدردی، مصیبت وارده را به خانواده های داغدار تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال، برای درگذشتگان، رحمت واسعه، برای بازماندگان صبر جمیل و برای مصدومین و مجروحین شفای عاجل مسألت می نمایم.

