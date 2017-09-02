به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ محمدرضا فیاض امروز در دیدار با امام جمعه قزوین گفت:محور اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی است و این مهم با جدیت دنبال خواهد شد.

وی بیان کرد: ۲۲ هزار واحد صنعتی نیمه تمام و تعطیل در کشور به چرخه تولید بازگشتند و امسال نیز رکورد فعالسازی ۳۰ هزار واحد صنعتی رو به تعطیلی بیش بینی شده است.

معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استانهای وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: فعالسازی واحدهای صنعتی کار ساده ای نیست ولی با کمک و همکاری همه بخشها انشا ا... این امر محقق خواهد شد.

وی از امام جمعه و نماینده ولی فقیه در استان قزوین درخواست کرد:با توجه به اینکه مردم اعتماد خاصی نسبت به روحانیت در اگاهی بخشی مردم در خصوص تغییر وضعیت در تولید و خروج واحدهای ناتوان از چرخه تولید و راه اندازی واحدهای جدید کمک کنند.

معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح کرد: در قانون اساسی و واگذاری امور دولتی به بخش خصوصی، افراد باید اهلیت داشته باشند و اهلیت در اصل ۴۴ قانون اساسی یک اصل بوده و در کار صنعت هم اهلیت بسیار مهم و تأثیرگذار است.

فیاض ادامه داد: ما هم اصرار داریم در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی حسن و دقت باید در اهلیت وجود داشته باشد و اگر اهلیت را در تصمیم‌گیری‌ها ملاک قرار دهیم، بسیاری از مشکلات برطرف می‌شود.