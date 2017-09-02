  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۲:۴۱

معاون وزیر صنعت خبر داد؛

۳۰ هزار واحد صنعتی رو به تعطیلی فعال می‌شوند

۳۰ هزار واحد صنعتی رو به تعطیلی فعال می‌شوند

معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استانهای وزارت صنعت گفت: ۲۲ هزار واحد صنعتی رو به تعطیلی در کشور به چرخه تولید بازگشتند و امسال نیز ۳۰ هزار واحد صنعتی رو به تعطیلی فعال می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت؛  محمدرضا فیاض امروز در دیدار با امام جمعه قزوین گفت:محور اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی است و این مهم با جدیت دنبال خواهد شد.

وی بیان کرد: ۲۲ هزار واحد صنعتی نیمه تمام و تعطیل  در کشور به چرخه تولید بازگشتند و امسال نیز رکورد فعالسازی  ۳۰ هزار واحد صنعتی رو به تعطیلی بیش بینی شده است.

معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استانهای وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: فعالسازی واحدهای صنعتی  کار ساده ای نیست ولی با کمک و همکاری همه بخشها انشا ا... این امر محقق خواهد شد.

وی از امام جمعه و نماینده ولی فقیه در استان قزوین درخواست کرد:با توجه به اینکه مردم اعتماد خاصی نسبت به روحانیت  در اگاهی بخشی مردم در خصوص تغییر وضعیت در تولید   و خروج واحدهای ناتوان از چرخه تولید و راه اندازی واحدهای جدید کمک کنند.

معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح کرد: در قانون اساسی و واگذاری امور دولتی به بخش خصوصی، افراد باید اهلیت داشته باشند و اهلیت در اصل ۴۴ قانون اساسی یک اصل بوده و در کار صنعت هم اهلیت بسیار مهم و تأثیرگذار است.

فیاض ادامه داد: ما هم اصرار داریم در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی حسن و دقت باید در اهلیت وجود داشته باشد و اگر اهلیت را در تصمیم‌گیری‌ها ملاک قرار دهیم، بسیاری از مشکلات برطرف می‌شود.

کد مطلب 4076218
فرشته رفیعی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • عليرضا حائري IR ۲۳:۲۴ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۱
      0 0
      پاسخ
      يعني ٥٢ هزار واحد تعطيل و نيمه تعطيل داشتيم؟؟مجموع واحدهاي كشور در حدود ٨٠ هزار واحده ، اينا كي تعطيل شدن؟؟ در دولت دهم يا يازدهم؟؟ خوبه معاون وزير بيشتر توضيح بده

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها