۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۲:۴۳

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان:

پیکر شهید حججی در انتظار طی مراحل قانونی برای انتقال به کشور است

اصفهان - مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان گفت: پیکر مطهر شهید محسن حججی در انتظار طی مراحل قانونی در کشور سوریه برای انتقال به کشور است.

داریوش وکیلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت پیکر شهید محسن حججی، اظهار داشت: هنوز پیکر این شهید بزرگوار به کشور منتقل نشده است.

وی با بیان اینکه برای بازگشت پیکر شهید حججی به اصفهان منتظر طی مراحل قانونی هستیم، افزود: تا زمانی که پیکر این شهید بزرگوار به کشور منتقل نشود نمی‌توان در خصوص مراسم تشییع اعلام نظر کرد.

مدیرکل بنیاد شهید استان اصفهان با بیان اینکه بنا بر تصمیمات اولیه پیکر شهید حججی ابتدا در تهران و پس از آن در اصفهان و نجف آباد تشییع خواهد شد، تصریح کرد: در خصوص عدم تشابه  DNA شهید حججی با پیکر موجود نیز بی اطلاع هستم.

