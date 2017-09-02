صفویه به جودوکار ژاپن باخت و حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روز از رقابتهای انفرادی جودو قهرمانی جهان امروز شنبه ۱۱ شهریورماه جودوکاران دو وزن ۱۰۰- و ۱۰۰+ کیلوگرم به روی تاتامی رفته اند.

رامین صفویه در وزن ۱۰۰- کیلوگرم دور نخست به مصاف «ریونو ساکا» دارنده مدال برنز المپیک ۲۰۱۶ و طلای دوره قبل رقابتهای جهانی از ژاپن رفت و بازنده تاتامی را ترک کرد تا از دور مسابقات خارج شود.

تیم ملی جودو کشورمان در این مسابقات ۴ نماینده داشت که سعید ملایی روز پنجشنبه در یک روز خوب موفق به کسب یک مدال برنز ارزشمند شد. محمدرشنونژاد، محمدمحمدی بریمانلو و رامین صفویه هم از دور مسابقات حذف شدند.

رقابتهای جودو قهرمانی جهان فردا یکشنبه با برگزاری رقابتهای تیمی در مجارستان به پایان خواهد رسید که تیم کشورمان در این بخش حضور ندارد.