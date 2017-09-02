  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۳:۲۸

جودو قهرمانی جهان- بوداپست

صفویه به جودوکار ژاپن باخت و حذف شد

صفویه به جودوکار ژاپن باخت و حذف شد

با حذف آخرین نماینده ایران، پرونده تیم اعزامی کشورمان به رقابت‌های قهرمانی جهان با یک مدال با ارزش برنز بسته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روز از رقابتهای انفرادی جودو قهرمانی جهان امروز شنبه ۱۱ شهریورماه جودوکاران دو وزن ۱۰۰- و ۱۰۰+ کیلوگرم به روی تاتامی رفته اند. 

رامین صفویه در وزن ۱۰۰- کیلوگرم دور نخست به مصاف «ریونو ساکا» دارنده مدال برنز المپیک ۲۰۱۶ و طلای دوره قبل رقابتهای جهانی از ژاپن رفت و بازنده تاتامی را ترک کرد تا از دور مسابقات خارج شود.

تیم ملی جودو کشورمان در این مسابقات ۴ نماینده داشت که سعید ملایی روز پنجشنبه در یک روز خوب موفق به کسب یک مدال برنز ارزشمند شد. محمدرشنونژاد، محمدمحمدی بریمانلو و رامین صفویه هم از دور مسابقات حذف شدند.

رقابتهای جودو قهرمانی جهان فردا یکشنبه با برگزاری رقابتهای تیمی در مجارستان به پایان خواهد رسید که تیم کشورمان در این بخش حضور ندارد. 

کد مطلب 4076231

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها