۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۳:۵۳

نماینده مردم شهرستان های بویراحمد و دنا در مجلس:

شرایط توپوگرافی استان هزینه خدمات رسانی را بالا برده است

یاسوج- نماینده مردم بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسلامی گفت: شرایط توپوگرافی استان، هزینه های خدمات رسانی را بالا می برد، اما از تمام ظرفیت ها برای توسعه استان استفاده خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلام محمد زارعی ظهر شنبه  در آیین افتتاح گاز رسانی به سه روستای بردهری، سرگچینه و چشمه پلنگی شهرستان بویراحمد افزود: هزینه مشخص شده برای هر علمک گاز   ۶ میلیون است، اما شرایط توپو گرافی  استان، کوهستانی بودن و موانع طبیعی این هزینه را بالا می برد، که این پروژه نیز با همکاری چندین دستگاه محقق شد.

زارعی با اشاره به اینکه این پروژه با پیگیری های انجام شده محقق شد،  بیان کرد: امید است که این  خدمت، که از خدمات حداقلی به مردم محسوب می شود، موجب رضایت خاطر مردم باشد.

نماینده بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسلامی گفت: برای تامین آب شرب و شبکه برق روستاهای این منطقه که بخشی از آن انجام نشده است، اعتباراتی درنظر گرفته شد و امید است با بهره برداری از این خدمات زمینه رضایتمندی بیش از پیش مردم منطقه فراهم شود.

وی خاطر نشان کرد: در تمام نقاط استان پروژه های خوبی در دست افتتاح و یا فعالیت است و برای سال جاری نیز چندین پروژه در حوزه های مختلف برای این منطقه هدفگذاری شده است.

نماینده بویراحمد و دنا بیان کرد: وظیفه مسئولان خدمت رسانی به مردم است، و  حرکت خوبی که برای پیشرفت منطقه آغاز شده است،  ادامه خواهد داشت.

