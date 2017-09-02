پرواز بوشهر- تهران ساعت ۱۶ انجام می شود

کمال دهقان منشادی در گفتگو با مهر در خصوص حادثه پرواز بوشهر - تهران اظهار داشت: پرواز صبح امروز بوشهر به مقصد تهران به دلیل کنده شدن لایه یکی از چرخ های هواپیما بنا به درخواست خلبان مجدد در فرودگاه بوشهر به زمین نشست.

وی افزود: این هواپیما در ساعت ۹:۲۵ با بیش از ۱۵۰ مسافر از فرودگاه بوشهر پرواز کرد.

دهقان منشادی تصریح کرد: اکنون همه مسافران سالم هستند، تنها خانم بارداری به دلیل استرس دچار سرگیجه و حالت تهوع شد که به بیمارستان اعزام شد.

وی بیان کرد: مسافران بدون هیچگونه مشکلی از هواپیما خارج شدند و این پرواز ساعت ۱۶ امروز انجام خواهد شد.