  1. استانها
  2. بوشهر
۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۳:۴۲

مدیر فرودگاه های استان بوشهر عنوان کرد:

پرواز بوشهر- تهران ساعت ۱۶ انجام می شود

پرواز بوشهر- تهران ساعت ۱۶ انجام می شود

بوشهر- مدیرکل فرودگاه های استان بوشهر گفت: پرواز بوشهر - تهران که به دلیل نقص فنی، دقایقی پس از پرواز از بوشهر، ناچار به نشست اضطراری در فرودگاه این شهر شد، ساعت ۱۶ امروز انجام می شود.

کمال دهقان منشادی در گفتگو با مهر در خصوص حادثه پرواز بوشهر - تهران اظهار داشت: پرواز صبح امروز بوشهر به مقصد تهران به دلیل کنده شدن لایه یکی از چرخ های هواپیما بنا به درخواست خلبان مجدد در فرودگاه بوشهر به زمین نشست.

وی افزود: این هواپیما در ساعت ۹:۲۵ با بیش از ۱۵۰ مسافر از فرودگاه بوشهر پرواز کرد.

دهقان منشادی تصریح کرد: اکنون همه مسافران سالم هستند، تنها خانم بارداری به دلیل استرس دچار سرگیجه و حالت تهوع شد که به بیمارستان اعزام شد.

وی بیان کرد: مسافران بدون هیچگونه مشکلی از هواپیما خارج شدند و این پرواز ساعت ۱۶ امروز انجام خواهد شد.

کد مطلب 4076237

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • داوداشرفی GB ۱۴:۱۴ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۱
      0 0
      پاسخ
      دم خلبانش گرم که اول چرخ آتش گرفته رو توی دریا خاموش کرد و نذاشت مردم ببرن توی دریا و با همون چرخ دوباره هواپیمارو در فرودگاه بوشهر به زمین نشوند.
    • معصومه.ی IR ۱۳:۱۳ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
      0 0
      پاسخ
      باید از خلبانش تقدیر کرد،مدال افتخار بهش داد

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها