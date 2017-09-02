کشف محموله میلیاردی پوشاک و کفش قاچاق در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، چندی قبل ماموران پلیس آگاهی تهران در جریان حمل یک محموله سنگین و میلیاردی پوشاک و کفش به پایتخت قرار گرفتند.

سرانجام ماموران با شناسیی این محموله روز گذشته وارد عمل شدند و در یک عملیات موفق شدند ۳۰ دستگاه خودرو نیسان که حامل پوشاک و کفش را به همراه یک دستگاه کامیون و چند دیتگاه خودرو سواری که قاچاقچیان از آنها به عنوان خودروی دوزا استفاده می کردند، توقیف کنند.

در جریان این عملیات قاچاقچیان با پیشنهاد رشوه ده ها سکه طلا قصد داشتند ماموران را فریب دهند که موفق نشده و کاراگاهان پلیس با رد رشوه موضوع را صورت جلسه کردند.

سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ در حاشیه بازدید از محموله کشف شده، گفت: مجموعه پلیس پایتخت وظیفه خود می داند تا در کنار سایر عزیزان که در نقطه صفر مرزی در حال مبارزه با قاچاقچقیان در حال خدمت هستند، با مجموعه قاچاقچیانی که ضربه به اقتصاد کشور می زنند به فعالیت خود ادامه دهد.