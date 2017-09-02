به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از ظهر امروز در نشست خبری مشترک با «بالکا ام‌بته» رئیس مجلس نمایندگان آفریقای جنوبی که به تهران سفر کرده است، اظهار داشت: با این سفر گشایش های خوبی برای توسعه روابط دوجانبه به وجود آمده و سقف قابل قبولی در زمینه روابط تجاری دو کشور منظور شد.

وی با اشاره به مذاکرات خود با همتای آفریقایی اش ادامه داد: در این مذاکرات زمینه های مختلف سرمایه گذاری دو کشور و اینکه چگونه می توان به سقف مورد انتظار روسای جمهور دو کشور در زمینه تجارت دست یافت، بررسی شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: مخصوصا در زمینه تولید انرژی برق، ایران می تواند سرمایه گذاری کرده و به آفریقای جنوبی کمک کند و از سرمایه گذاری کشور دوست، آفریقای جنوبی در زمینه های نفت و گاز و پتروشیمی نیز استقبال می کنیم.

لاریجانی تصریح کرد: بحث و بررسی درباره توسعه حمل و نقل میان دو کشور و نیز همکاری دو کشور در زمینه مبارزه با تروریسم و تبادل اطلاعات از دیگر موضوعات مورد بحث در این دیدار بود.

رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: از مواضع خوب آفریقای جنوبی در احقاق حقوق مردم فلسطین تشکر می کنیم.

وی ابراز امیدواری کرد که سفر رئیس مجلس آفریقای جنوبی و هیات همراه وی به گسترش روابط دو کشور کمک شایانی کرده و زمینه را برای هدف ارتقاء سطح روابط تجاری محقق کند.

لاریجانی در پایان خاطرنشان کرد: همکاری های پارلمانی دو کشور در مذاکرات امروز از ابعاد مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت و امیدوارم سفر موفقی به ایران داشته باشند.