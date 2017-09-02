برقراری امنیت باعث افزایش سرمایه گذاری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی توحیدی پیش از ظهر شنبه در دیدار با فرمانده انتظامی شهرستان کرمان به همراه شماری از رؤسای کلانتری های شهر کرمان اظهار کرد: مجموعه انتظامی کرمان در راستای برقراری نظم، امنیت و آسایش شهروندان از هیچ تلاشی دریغ نمی کنند.

وی افزود: امنیت شهر کرمان نتیجه عملکرد شبانه روزی نیروی انتظامی است به گونه ای که امنیت به عنوان یکی از ارکان اصلی حاکمیتی است که نیروی انتظامی یکی از مهم ترین ابزار در تامین امنیت است.

توحیدی با بیان اینکه نیروی انتظامی وظیفه اجرای تصمیمات شورای تامین را برعهده دارد، گفت: امنیت شهر کرمان با جدیت و دلسوزی نیروی انتظامی هر ساله نسبت به قبل افزایش می یابد.

فرماندار کرمان عنوان کرد: مردم به عنوان یک مولفه دیگر در ایجاد امنیت در شهر، همکاری لازم را با نیروی انتظامی داشته است که با آگاهی بخشی از سوی نیروی انتظامی این همکاری افزایش یافته است.

وی با اشاره به نقش نیروی انتظامی در اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی، گفت: سرمایه گذاران به ویژه سرمایه گذاران بخش خصوصی برای اجرای پروژه های اقتصادی مولفه امنیت در آن منطقه را در نظر می گیرند و این در حالی است که اگر آن منطقه مولفه امنیت را نداشته باشد حاضر به سرمایه گذاری نیست و این نشاندهنده حساسیت کار نیروی انتظامی در این زمینه است.

وی با تاکید به زحمات نیروی انتظامی و پلیس راهور در ایجاد امنیت درون و بیرون شهری، اظهار کرد: تصادفات جاده ای باعث بروز مشکلات و هزینه های سنگین در حوزه های مختلف مالی، روحی، روانی و اجتماعی می شود از این رو یکی از دغدغه های مسئولان برقراری امنیت جاده ای است که باید در راستای کاهش حوادث و تصادفات تدابیری اندیشه شود.

فرماندار کرمان یادآور شد: در راستای کاهش حوادث جاده ای پلیس راهور وظیفه خود را به خوبی انجام می دهد اما به دلیل گسترده بودن حوزه استحفاظی از کلانتری ها می خواهیم که در درون شهر با پلیس راهور همکاری های لازم را داشته باشند تا از بروز حوادث درون شهری جلوگیری شود.