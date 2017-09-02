یک تن مواد غذایی فاسد در مبارکه جمع آوری شد

علی پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پنج ماه ابتدای سال جاری، دو هزار و ۱۴ مورد بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی انجام شد.

وی بیان داشت: از این میزان بازدید ۱۴۴ مورد تخلف به مراجع قضایی ارجاع شد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان مبارکه تصریح کرد: بازرسان بهداشت محیط در این مدت ۱۵۵ مورد نمونه برداری مواد غذایی برای اطمینان از سلامت مواد غذایی انجام دادند.

وی گفت: در خصوص آب آشامیدنی نیز پنج هزار و ۴۷۶ مورد کلرسنجی و ۳۳۰ مورد نمونه برداری میکروبی آب آشامیدنی در پنج ماهه نخست سال جاری صورت گرفته است.

پارسا با اشاره به اینکه در پنج ماه اول سال جاری توسط بازرسان بهداشت محیط شبکه، حدود یک تن مواد غذایی غیرقابل مصرف جمع آوری شد، اظهار داشت: ۴۰۰ کیلوگرم مواد غذایی غیر قابل مصرف در شهرستان مبارکه معدوم شد.

وی در خصوص این مواد غذایی جمع آوری شده است، گفت: این مواد غذایی شامل کیک، دوغ، سوهان گز، ضایعات شیرینی، چیپس، مربا و ژل رنگی، پنیر، شیر و...بوده که توسط کارشناسان بهداشت محیط جمع آوری شده است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان مبارکه گفت: این مواد غذایی پس از هماهنگی با دادستانی شهرستان در محل تخلیه زباله شهرستان معدوم شد.