اثربخشی سفر پروفسور سمیعی در حوزه جوانان بسیار خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم گلمکانی ظهر شنبه در نشست اختصاصی با مدیران خراسان شمالی و اعضای منتخب هیئت علمی دانشگاهها، اظهار کرد: عملکرد و دغدغههای اجتماعی پروفسور سمیعی، وی را در جهان به درجه مقبولیت رسانده است.
گلمکانی تصریح کرد: حضور پروفسور سمیعی در خراسان شمالی افتخاری برای این خطه است که در فاصله کوتاهی از سفر هیئتی از استان به آلمان این سفر اتفاق افتاد.
وی افزود: ایران به این حضور میبالد و به وجود دانشمندانی از دیرباز ازجمله خوارزمی، ابوریحان، خواجه نصیر، ابنسینا و رازی که در این دیار بودند تا دانشمندان کنونی که در رأس حوزه پزشکی به خدمت بشریت درآمدند ازجمله پروفسور سمیعی افتخار می کند.
رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی بیان کرد: حضور پرفسور سمیعی در این استان اثرات پزشکی و اجتماعی برای این دیار خواهد داشت.
گلمکانی تصریح کرد: اثربخشی این سفر در حوزه جوانان بیشتر خواهد بود چراکه جوانان و دانشجویان که آینده داران این مرزوبوم هستند باید بدانند مردان سرزمین ما به چه جایگاهی رسیدند و آنان نیز میتوانند به جایگاههای رفیعی از علم در جهان دست پیدا کنند.
وی از حضور پروفسور سمیعی در خراسان شمالی بهعنوان یک روز تاریخی نام برد و ابراز امیدواری کرد: این استان بتواند از این حضور بهره لازم را ببرد.
