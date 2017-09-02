اثربخشی سفر پروفسور سمیعی در حوزه جوانان بسیار خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم گلمکانی ظهر شنبه در نشست اختصاصی با مدیران خراسان شمالی و اعضای منتخب هیئت علمی دانشگاه‌ها، اظهار کرد: عملکرد و دغدغه‌های اجتماعی پروفسور سمیعی، وی را در جهان به درجه مقبولیت رسانده است.

گلمکانی تصریح کرد: حضور پروفسور سمیعی در خراسان شمالی افتخاری برای این خطه است که در فاصله کوتاهی از سفر هیئتی از استان به آلمان این سفر اتفاق افتاد.

وی افزود: ایران به این حضور می‌بالد و به وجود دانشمندانی از دیرباز ازجمله خوارزمی، ابوریحان، خواجه نصیر، ابن‌سینا و رازی که در این دیار بودند تا دانشمندان کنونی که در رأس حوزه پزشکی به خدمت بشریت درآمدند ازجمله پروفسور سمیعی افتخار می کند.​

رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی بیان کرد: حضور پرفسور سمیعی در این استان اثرات پزشکی و اجتماعی برای این دیار خواهد داشت.

گلمکانی تصریح کرد: اثربخشی این سفر در حوزه جوانان بیشتر خواهد بود چراکه جوانان و دانشجویان که آینده داران این مرزوبوم هستند باید بدانند مردان سرزمین ما به چه جایگاهی رسیدند و آنان نیز می‌توانند به جایگاه‌های رفیعی از علم در جهان دست پیدا کنند.

وی از حضور پروفسور سمیعی در خراسان شمالی به‌عنوان یک روز تاریخی نام برد و ابراز امیدواری کرد: این استان بتواند از این حضور بهره لازم را ببرد.