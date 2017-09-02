به گزارش خبرنگار مهر، اقبال عباسی ظهر شنبه در مراسم تجلیل از فعالان حوزه صنعت چاپ در اردبیل تصریح کرد: در چهار دولت قبلی تسهیلات اولویت‌بندی شده داشتیم.

وی افزود: در دولت سازندگی تحت عنوان تبصره سوم، در دولت اصلاحات تحت عنوان خوداشتغالی و در دولت احمدی‌نژاد تحت عنوان وام‌های زودبازده تسهیلات ارائه می‌شد.

معاون توسعه منابع استانداری اردبیل تسهیلات دولت تدبیر و امید را مختص طرح‌های دانش‌بنیان عنوان کرد و گفت: افراد کارآفرین و خلاق می‌توانند ایده‌های دانش‌بنیان خود را از طریق دانشگاه‌ها و یا پارک علم و فناوری طرح کرده و بدون سقف تسهیلات دریافت کنند.

عباسی با تأکید به اینکه توسعه طرح‌های دانش‌بنیان اولویت دولت است، اضافه کرد: افراد فعال در حوزه چاپ و نشر استان نیز می‌توانند ایده‌های خود را از طریق اداره کل ارشاد اسلامی استان مطرح کنند.

وی تأکید کرد: از سویی با توجه به تغییرات و تحولات جامعه انتظار می‌رود، متولیان امر چاپ و نشر فعالیت خود را با تحولات به روز ساخته و نسبت به فعالیت تخصصی اقدام کنند.