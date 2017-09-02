۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۳:۴۰

معاون توسعه منابع استانداری اردبیل:

طرح‌های دانش‌بنیان در اردبیل تسهیلات بدون سقف دریافت می‌کنند

اردبیل – معاون توسعه منابع استانداری اردبیل گفت: طرح‌های دانش‌بنیان استان می‌توانند بدون محدودیت تسهیلات با نرخ بهره چهار درصد دریافت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، اقبال عباسی ظهر شنبه در مراسم تجلیل از فعالان حوزه صنعت چاپ در اردبیل تصریح کرد: در چهار دولت قبلی تسهیلات اولویت‌بندی شده داشتیم.

وی افزود: در دولت سازندگی تحت عنوان تبصره سوم، در دولت اصلاحات تحت عنوان خوداشتغالی و در دولت احمدی‌نژاد تحت عنوان وام‌های زودبازده تسهیلات ارائه می‌شد.

معاون توسعه منابع استانداری اردبیل تسهیلات دولت تدبیر و امید را مختص طرح‌های دانش‌بنیان عنوان کرد و گفت: افراد کارآفرین و خلاق می‌توانند ایده‌های دانش‌بنیان خود را از طریق دانشگاه‌ها و یا پارک علم و فناوری طرح کرده و بدون سقف تسهیلات دریافت کنند.

عباسی با تأکید به اینکه توسعه طرح‌های دانش‌بنیان اولویت دولت است، اضافه کرد: افراد فعال در حوزه چاپ و نشر استان نیز می‌توانند ایده‌های خود را از طریق اداره کل ارشاد اسلامی استان مطرح کنند.

وی تأکید کرد: از سویی با توجه به تغییرات و تحولات جامعه انتظار می‌رود، متولیان امر چاپ و نشر فعالیت خود را با تحولات به روز ساخته و نسبت به فعالیت تخصصی اقدام کنند.

محمد میرزایی ناطق

