دعوت رئیس مجلس آفریقای جنوبی از لاریجانی برای سفر به این کشور

به گزارش خبرنگار مهر، «بالکا ام بته» رئیس مجلس نمایندگان آفریقای جنوبی که به تهران سفر کرده است، پیش از ظهر امروز در نشست خبری مشترک با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نقش پارلمان ها در روابط مردم با مردم در کشورهای مختلف نقش مهمی است. پیش از اینکه در کنفرانس خبری حاضر شوم، شنونده سخنان آقای لاریجانی در مورد ساختار پارلمان بودم.

وی تاکید کرد: ما در نشست های پارلمانی که در اقصی نقاط دنیا برگزار می شود، دارای همکاری خوبی هستیم و معتقدیم باید در جوامع خودمان نقش درستی را برای ایجاد آینده ای خوب برای مردم ایفا کنیم.

رئیس مجلس نمایندگان آفریقای جنوبی با اشاره به سفر رئیس جمهور این کشور به تهران گفت: پیگیر مسئله الحاق ایران به بیگلیز هستیم؛ چون اعتقاد داریم با الحاق اعضای جدید که دارای عقاید و پیشنهادات جدید هستند، موفقیت دست یافتنی است.

ام بته تاکید کرد: ما با بزرگی و وسعت ایران و با جمعیت ۸۰ میلیونی آن آشنا هستیم و می دانیم ایران در زمینه آموزش چه دستاوردهایی داشته، می دانیم عضویت ایران در بیگلیز می تواند دستاوردهای زیادی داشته باشد.

بالکا ام بقه در پایان ابراز امیدواری کرد لاریجانی پیش از پایان سال میلادی سفری به آفریقای جنوبی داشته باشد.