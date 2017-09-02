ایران باید به مرجع علم و دانش در دنیا بازگردد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید سمیعی ظهر شنبه در نشست اختصاصی با مدیران خراسان شمالی و اعضای منتخب هیئت علمی دانشگاه‌ها، اظهار کرد: ضرورت دارد جوانان بدانند چه‌کارهایی لازم است انجام دهند تا ایران جزو کشورهای برجسته دنیا شود.

سمیعی بابیان اینکه ملت ما درگذشته مایه علم و دانش برای تمام دنیا ایجاد کرده بود، افزود: این در حالی بود که اروپا و دیگر جاهای جهان اطلاعی از علم نداشتند.

وی عنوان کرد: ایران باید دوباره به شرایط قبل بازگردد و مرجع علم و دانش در دنیا تبدیل شود.

جراح برتر مغز و اعصاب دنیا گفت: در تمام رشته‌های علمی در دنیا متخصصین ایرانی وجود دارد که باید از وجود آن‌ها استفاده کرد و امکانات لازم در اختیار آن‌ها قرارداد.‌

پروفسور سمیعی بابیان اینکه در ۶۰ سال اخیر و در قالب فدراسیون جهانی مغز و اعصاب با تمام کشورهای دنیا ارتباط رسمی داشته‌ام، عنوان کرد: اطلاعاتی که من از این کشورها، ملت‌ها و خواسته‌هایشان دارم، هیچ وزیر خارجه‌ای ندارد.

وی تصریح کرد: بزرگ‌ترین قدرتی که ملت ایران در دنیا دارد، تربیت فرزندان در میان خانواده است، چراکه پدر و مادر ایرانی تمام زندگی خود را فقط صرف تربیت، سلامت و موفقیت فرزندان خود می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه این موهبتی است که در قلب پدران و مادران ایرانی گذارده شده است و در هیچ کجای دنیا این ارتباط قلبی وجود ندارد، اظهار کرد: بدون ارتباطات قلبی، انسان‌ها هیچ‌وقت زندگی خوشبخت، سعادتمند و لذت‌بخش را نخواهند داشت.

رئیس مرکز علوم و اعصاب هانوفر آلمان خطاب به مسئولان خراسان شمالی و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های استان که در این نشست حضور داشتند، گفت: هرکدام از شما مسئول پیشرفت، تربیت و آینده افراد دیگری هستید که در خانه‌های خود هستند.

پروفسور سمیعی افزود: هر قدمی که برمی‌دارید باید آن قدم برای ۱۰ نفر دیگر مورد اثر مثبت واقع شود و مقبول خداوند باشد در غیر این صورت شما خدمتکار مردم نیستید.

وی عنوان کرد: اگر هر فردی در مسئولیت خود این‌گونه عمل کند، کشور ایران روبه‌جلو پیشرفت خواهد کرد.

آمادگی پروفسور سمیعی برای انجام یک کار فوق‌العاده در بجنورد

پروفسور سمیعی گفت: این آمادگی وجود دارد که یک کار فوق‌العاده در بجنورد انجام شود.

وی تصریح کرد: حضور من در بجنورد نباید فقط به امضای ورقه‌هایی و قرار گرفتن آن در ویترین منجر شود چراکه میلیون‌ها ورقه از این امضاها در ایران وجود دارد و باقی‌مانده است.

وی تأکید کرد: صحبت‌هایی که طی این سفر می‌شود باید همه باهم موافقت داشته باشید تا برای مردم و پیشرفت بجنورد اجرایی کنیم.

جراح برتر مغز و اعصاب دنیا گفت: در طول عمر خود اتفاق نیفتاده که به امری علاقه‌مند باشم و آن را به نتیجه نرسانده باشم.

پروفسور سمیعی اظهار کرد: ایجاد جراحی جدید مغز و اعصاب و تربیت هزاران نفر جراح در سراسر دنیا که امروز به کمک خداوند دست‌های آنان نجات‌بخش بیماران این بخش است و درنهایت نیز به بهترین شکل بیمارستان را ترک می‌کنند.

وی با اشاره به احساسات قلبی ملت ایران به این جراح برتر مغز و اعصاب دنیا، تصریح کرد: احساساتی که از شما به من می‌رسد به فرهنگی که در کشورمان داریم برمی‌گردد و من در مسیر زندگی خود از دو کار خود را کنار کشیدم.

وی افزود: سیاست و کار اقتصادی دو فعالیتی است که من همواره خود را در آن دخیل نکردم، چراکه تمام ملت ایران در قلب من هستند و اگر کسی بخواهد من را به سیاست ربط دهد دشمن ایران و ملت ایران است.

رئیس مرکز علوم و اعصاب هانوفر آلمان بابیان اینکه هیچ‌گونه کار اقتصادی را قبول نکرده‌ام، عنوان کرد: هر کاری که انجام داده‌ام داوطلبانه و برای خیرخواهی بوده و جواب آن را با شکر گذاری از خداوند دریافت کرده‌ام.

پروفسور سمیعی با اشاره به وجود پنج میلیون دانشجو در ایران، اظهار کرد: آینده کشور خود را خیلی بزرگ می‌بینم و کسانی که دارای مسئولیت هستند بدانند امروز به‌جایی رسیدیم که ایران باید در تحقیقات مرزی وارد شود و در این عرصه قدرت خود را به دنیا نشان دهد.

وی تأکید کرد: جوانان باید در عرصه‌های علمی توانایی خود را نشان دهند و دانشمندان بزرگ ایران کارهای جدیدی که هنوز در دنیا انجام‌نشده است را انجام دهند و ارزش این امر از تمام قدرت‌های دنیا بالاتر است.

به گزارش خبرنگار مهر لوح شهروند افتخاری، تندیس و کلید شهر بجنورد در این نشست به این جراح برتر جهان تقدیم شد.