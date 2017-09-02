هیأتی از عربستان به ایران سفر خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه کویتی الجریده به نقل از منبعی که آن را نزدیک به وزیر خارجه ایران خواند، از سفر قریب الوقوع یک هیأت سعودی به تهران خبر داد.

بر اساس این گزارش، این روزنامه کویتی نوشته است: هیأت سعودی در جریان این سفر، خسارت های وارد شده به سفارت عربستان در تهران و کنسولگری آن در مشهد را برآورد خواهد کرد.

این روزنامه کویتی می نویسد: پیشتر نیز قرار بود این هیأت سعودی عازم ایران شود اما به دلیل وجود برخی اختلافات این اتفاق نیفتاد.

روزنامه الجریده همچنین تأکید کرد که اختلافات میان ریاض و تهران در موسم حج به شدت کاهش پیدا کرده است.