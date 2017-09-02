  1. هنر
  2. تئاتر
۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۳:۲۵

در استراتفورد لندن

سال ۱۶۴۰ را تجربه کنید/ حضور در برهه‌ای مخوف از تاریخ انگلستان

سال ۱۶۴۰ را تجربه کنید/ حضور در برهه‌ای مخوف از تاریخ انگلستان

تئاتر «بازگشت پادشاهی» که به دوره اختلافات چارلز یکم پادشاه انگلستان با پارلمان انگلیس و اسکاتلند می پردازد، از ۷ سپتامبر (۱۶ شهریورماه) در استراتفورد لندن روی صحنه می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت کمپانی رویال شکسپیر، نمایش «بازگشت پادشاهی» به دوره سلطنت چارلز یکم در انگلستان می پردازد و روایتگر اتفاقات سال ۱۶۴۰ است. در این سال اختلاف بین پارلمان انگلیس و اسکاتلند با دربار پادشاهی به اوج خود می رسد و پارلمان طغیان می کند.

اختلاف بین پارلمان و دربار به اوج خود می رسد و در این در حالی است که چارلز یکم بی توجه به سرانجام کار است. اغتشاش و خشونت به خیابان ها کشیده می شود و در نهایت چارلز یکم سقوط و به اعدام محکوم می شود.

تئاتر «بازگشت پادشاهی» به کارگردانی مشترک جما بروکیز و وندی هوبارد از روز ۷ سپتامبر (۱۶ شهریورماه) در استراتفورد شهر لندن به صحنه می رود.

نایجل برت، لوسی الینسون، تام لیال، امانوئلا کول، سولومون اسرال و مدلین وورال بازیگران این اثر نمایشی هستند.

کد مطلب 4076287
فریبرز دارایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها