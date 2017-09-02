به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت کمپانی رویال شکسپیر، نمایش «بازگشت پادشاهی» به دوره سلطنت چارلز یکم در انگلستان می پردازد و روایتگر اتفاقات سال ۱۶۴۰ است. در این سال اختلاف بین پارلمان انگلیس و اسکاتلند با دربار پادشاهی به اوج خود می رسد و پارلمان طغیان می کند.

اختلاف بین پارلمان و دربار به اوج خود می رسد و در این در حالی است که چارلز یکم بی توجه به سرانجام کار است. اغتشاش و خشونت به خیابان ها کشیده می شود و در نهایت چارلز یکم سقوط و به اعدام محکوم می شود.

تئاتر «بازگشت پادشاهی» به کارگردانی مشترک جما بروکیز و وندی هوبارد از روز ۷ سپتامبر (۱۶ شهریورماه) در استراتفورد شهر لندن به صحنه می رود.

نایجل برت، لوسی الینسون، تام لیال، امانوئلا کول، سولومون اسرال و مدلین وورال بازیگران این اثر نمایشی هستند.