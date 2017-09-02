۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۳:۳۰

«موسیو ابراهیم» به آلمان سفر می کند

نمایش «موسیو ابراهیم» به نویسندگی، طراحی و کارگردانی علیرضا کوشک جلالی برای اجرا در شهر کلن آلمان، به این کشور سفر می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نمایش «موسیو ابراهیم»، این نمایش بر اساس رمان «موسیو ابراهیم و گل‌های قرآن» اثر اریک‌ امانوئل اشمیت به نویسندگی، طراحی و کارگردانی علیرضا کوشک جلالی با بازی رضا مولایی و اشکان خطیبی به دعوت اداره فرهنگ شهر کلن ٥ و ٦ اکتبر (۱۳ و ۱۴ مهر) در تئاتر کلر شهر کلن روی صحنه می رود.

این نمایش در برنامه ای تحت عنوان «یک سفر فرهنگی به ایران» اجرا خواهد شد. نمایش «موسیو ابراهیم» پیشتر کاندیدای بهترین اجرای سال ۲۰۰۳ در ایالت غرب آلمان، برنده جایزه بهترین کارگردانی سال ٨٥ در ایران از طرف انجمن منتقدان خانه تئاتر، کاندیدای بهترین بازیگران ایران در سال ٨٥ (هومن برق نورد) و اشکان خطیبی در سال ٩٦ از طرف انجمن منتقدان خانه تئاتر شده است.

نمایش «موسیو ابراهیم» در سال ٨٥ در تالار چهارسوی مجموعه تئاتر شهر با بازی بهزاد فراهانی و هومن برق نورد به صحنه رفت و لقب پرفروش‌ترین نمایش سال را از آن خود کرد. همچنین این اثر در بازتولید خود در سال ٩٥ با بازی رضا مولایی و اشکان خطیبی در سالن کنش معاصر (پایتخت) رکورد فروش این تماشاخانه را در سه ماه اجرای خود شکست.

از دیگر عوامل این نمایش می توان به آیدین قشقاقی طراح پوستر و بروشور، مهرداد تقوی و سید فرشاد هاشمی دستیاران کارگردان، مهرداد تقوی اجرای دکور، آناهیتا درگاهی مدیر صحنه، رضا پژوهش تصویربرداری و ساخت تیزر، مصطفی پیر هادی عکاس، سارا حدادی مدیر روابط عمومی و مشاور رسانه ای اشاره کرد.

فریبرز دارایی

