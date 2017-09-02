رضا نیک فرجام در گفت و گو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: با پی گیری های نماینده مردم نی ریز و استهبان و نایب رییس کمسیون فرهنگی مجلس، چاپ قرآن به خط استاد میرزا احمد نی ریزی تامین اعتبار شد.

وی گفت: براساس ماده واحده روز چهارشنبه ۸ شهریورماه مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه داده شد؛ برای چاپ قرآن‌های به خط استاد میرزا احمد نی‌ریزی معروف به خط نسخ ایرانی از محل بودجه‌های فرهنگی استفاده شود.

رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی نی ریز افزود: این طرح به وسیله کمیسیون فرهنگی مجلس تهیه، تنظیم و به صحن علنی مجلس ارائه شد و به تصویب رسید که پس از تأیید این مصوبه توسط شورای نگهبان به عنوان قانون ابلاغ و اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، میرزا احمد نیریزی ملقب به سلطانی در شهر نی ریز فارس متولد شد؛ او از بزرگترین خوشنویسان نسخ نویس و کاتبان قرآن در قرن دوازدهم هجری یعنی در اواخر حکومت صفوی می زیسته که بسیاری از ادعیه و مرقعات به خط او در موزه های بزرگ ایران و جهان برجای مانده است.