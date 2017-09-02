نمایشگاه کتاب اردبیل در ۳ سال اخیر برگزار نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید ناصر اسحاقی ظهر شنبه در مراسم تجلیل از فعالان صنعت چاپ اردبیل تصریح کرد: آخرین نمایشگاه کتاب اردبیل در سال ۹۳ برگزار شده و پس از آن ما به برگزاری نمایشگاه توسط ناشران و کتاب‌فروشان اردبیلی اصرار داشتیم.

وی افزود: متأسفانه غفلت از این موضوع موجب شده بود که در نمایشگاه‌های قبلی ناشران استان‌های دیگر در نمایشگاه حضور یافته و سود نمایشگاه را از آن خود کنند که برای حمایت از بخش فرهنگ استان بارها با کتاب‌فروشان و ناشران مذاکره شده که خود نسبت به برگزاری نمایشگاه اقدام کنند.

مدیرکل ارشاد اسلامی استان در بخش دیگری از سخنان خود ارتقا صنعت چاپ استان را نگاه تخصصی به این حوزه عنوان کرد.

اسحاقی با بیان اینکه فعالان صنعت چاپ نباید در مباحث طراحی ورود کنند، اضافه کرد: این مهم به هنر و هنرمند لطمه وارد ساخته و مانع از شکوفایی توانمندی هنرمندان می‌شود.

وی با بیان اینکه در وضعیت فعلی هنرمندان طراح استان در عسلویه، ترکیه و دبی مشغول به طراحی هستند، متذکر شد: به عنوان مثال برای ۱۰۰ تخته قالی یک نقشه تهیه می‌شود و این در حالی است که هر منزل مسکونی یک نقشه مجزا دارد.

مدیرکل ارشاد اسلامی استان شکوفایی هنر و فرهنگ را منوط به حمایت از هنرمندان دانست و گفت: زمانی می‌توان مدعی حمایت از هنرمند شد که هر تخته فرش نقشه مجزای خود را داشته و به هنر طراحی آن بها داده شود.

وی همچنین به فعالیت ۱۵۰ واحد چاپی در استان اشاره و تأکید کرد: ۱۰۰ واحد دیجیتالی و ۵۰ واحد افست بوده و ۱۰ واحد نیز در حال اخذ مجوز است.