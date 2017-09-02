معرفی شهرداران شهرهای طرقبه و شاندیز به استانداری خراسان رضوی

سید حسن حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد : علیرضا خادم پیر به عنوان شهردار طرقبه و بهرام نکاحی به عنوان شهردار شاندیز توسط شوراهای اسلامی این دو شهر انتخاب و برای انجام تشریفات اداری به استانداری خراسان رضوی معرفی شدند.

علیرضا خادم‌پیر شهرداری قوچان، شهرداری منطقه ۱۱ و منطقه ۸ مشهد و عضویت در هیات مدیره سازمان همیاری شهرداری خراسان رضوی شهردار طرقبه در دوره چهارم شوراهای اسلامی را در کارنامه خود دارد.

بهرام نکاحی نیز هم اکنون به عنوان قائم مقام سازمان اتوبوسرانی مشهد مشغول به کار است ریاست شورای اسلامی شهرستان طرقبه شاندیز، مدیر خصوصی سازی سازمان اتوبوسرانی مشهد،عضو مجمع عمومی فدراسیون بدنسازی وپرورش اندام جمهوری اسلامی ایران ،رییس هیات بدنسازی وپرورش اندام خراسان رضوی را در کارنامه خود دارد.