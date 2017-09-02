  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۴:۲۲

فرماندار طرقبه شاندیز خبر داد؛

معرفی شهرداران شهرهای طرقبه و شاندیز به استانداری خراسان رضوی

معرفی شهرداران شهرهای طرقبه و شاندیز به استانداری خراسان رضوی

طرقبه- فرماندار طرقبه شاندیز از معرفی شهرداران منتخب اعضای شوراهای اسلامی شهرهای طرقبه و شاندیز به استانداری خراسان رضوی خبر داد.

سید حسن حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد : علیرضا خادم پیر به عنوان شهردار طرقبه و بهرام نکاحی به عنوان شهردار شاندیز توسط شوراهای اسلامی این دو شهر انتخاب و برای انجام تشریفات اداری به استانداری خراسان رضوی معرفی شدند.

علیرضا خادم‌پیر شهرداری قوچان، شهرداری منطقه ۱۱ و منطقه ۸ مشهد و عضویت در هیات مدیره سازمان همیاری شهرداری خراسان رضوی شهردار طرقبه در دوره چهارم شوراهای اسلامی را در کارنامه خود دارد.

بهرام نکاحی نیز هم اکنون به عنوان قائم مقام سازمان اتوبوسرانی مشهد مشغول به کار است ریاست شورای اسلامی شهرستان طرقبه شاندیز، مدیر خصوصی سازی سازمان اتوبوسرانی مشهد،عضو مجمع عمومی فدراسیون بدنسازی وپرورش اندام جمهوری اسلامی ایران ،رییس هیات بدنسازی وپرورش اندام خراسان رضوی را در کارنامه خود دارد.

کد مطلب 4076301

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها