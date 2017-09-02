ظرفیت سیلوهای ذخیره گندم لرستان به ۸۰۰ هزار تن ارتقاء یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت بهمنی ظهر امروز شنبه در جمع خبرنگاران گفت: کشاورزان لرستانی از آغاز فصل خرید گندم در سالجاری تاکنون مقدار ۳۶۸ هزار تن گندم و ۲۷۶۶ تن کلزای تولیدی خود را به مراکز خرید دولتی تحویل داده اند.

وی اظهار کرد: عملیات خرید تضمینی گندم در استان لرستان همچنان ادامه دارد و مراکز خرید تا آخرین محموله های گندم‌های کشاورزان را خریداری می‌کنند.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۱۲ لرستان تعداد مراکز خرید گندم در سالجاری را ۴۶ مرکز عنوان کرد.

بهمنی با اشاره به افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی گندم در استان لرستان افزود: در سال جاری با احداث سیلو و یک انبار ذخیره‌ گندم، توان ذخیره‌سازی گندم در استان از ۵۵۰ هزار تن به ۸۰۰ هزار تن افزایش یافته است.