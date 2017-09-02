۲۳ هزار لیتر سوخت قاچاق توسط پلیس شهرستان ایرانشهر کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به‌ نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، سرهنگ دوستعلی جلیلیان اظهار داشت: ماموران انتظامی فرماندهی انتظامی ایرانشهر حین گشت‌زنی هدفمند و کنترل خودروهای عبوری در مسیرهای مواصلاتی شهرستان به یک دستگاه تریلر کشنده مشکوک شده و جهت متوقف کردن خودرو به راننده دستور ایست دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان ایرانشهر افزود: راننده تریلر کشنده بدون توجه به دستور ایست پلیس، از مسیر اصلی به طرف جاده‌های فرعی و روستاهای اطراف شهرستان تغییر مسیر داده که بلافاصله با اقدام سریع پلیس متوقف شد.

وی ادامه داد: در بازرسی از این تریلر مقدار ۲۳ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل خارج از چرخه قانونی توزیع کشف و یک نفر متهم نیز در این رابطه دستگیر شد.

جلیلیان با تاکید بر برخورد قاطعانه نیروی انتظامی با قاچاق کالا و سرمایه‌های ملی، خاطرنشان کرد: پدیده قاچاق علاوه بر ضربه زدن به اقتصاد کشور زمینه‌ساز جرائم دیگری در سطح جامعه می‌شود و مقابله با آن یکی از اولویت‌های کاری پلیس به شمار می‌رود.